Действия президента США Дональда Трампа против России не заставят Москву пересмотреть свои цели по украинскому конфликту.
Об этом пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.
«Эта отчаянная попытка перехватить инициативу в переговорах не заставит Москву пересмотреть свои чёткие требования», — говорится в публикации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция достигает своих целей. Он выразил уверенность, что этот процесс завершится успешно.
В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость и готовность к урегулированию на Украине, но сейчас за неимением альтернатив продолжает спецоперацию.