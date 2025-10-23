Популярные темы
InfoBRICS: действия Трампа не изменят целей России на Украине

Действия президента США Дональда Трампа против России не заставят Москву пересмотреть свои цели по украинскому конфликту.

Источник: Reuters

Действия президента США Дональда Трампа против России не заставят Москву пересмотреть свои цели по украинскому конфликту.

Об этом пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.

«Эта отчаянная попытка перехватить инициативу в переговорах не заставит Москву пересмотреть свои чёткие требования», — говорится в публикации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция достигает своих целей. Он выразил уверенность, что этот процесс завершится успешно.

В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость и готовность к урегулированию на Украине, но сейчас за неимением альтернатив продолжает спецоперацию.