«Инфлюенсер Бога»: Умерший от лейкемии 15-летний подросток станет первым святым XXI века

Карло Акутис умер в 2006 году в возрасте 15 лет от лейкемии. Ещё при жизни он разработал веб-сайт, посвящённый документированию чудес. Благодаря этому, а также своей религиозности, он приобрёл известность среди молодых католиков, получив неофициальное прозвище «инфлюенсер Бога». Для канонизации, согласно католическим правилам, необходимо подтверждение двух чудес, совершенных по молитвам к кандидату. В случае с Акутисом, такими чудесами признаны исцеление бразильского мальчика с врождённым заболеванием и выздоровление девочки, получившей серьёзную травму головы.
Вместе с Акутисом в сентябре к лику святых будет причислён и Пьер Джорджо Фрассатти, умерший в 1925 году в возрасте 24 лет.
После смерти папы Франциска в католическом мире заговорили о возможной канонизации и самого понтифика. Эксперт по Ватикану Алексей Юдин отмечает, что своей скромной жизнью и отказом от традиционных атрибутов папской власти он смог расположить к себе многих верующих. По его словам, необычный образ жизни Франциска может со временем стать основой для народной «славы о святости».