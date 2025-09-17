Инфекционист: приведет ли новый штамм «Стратус» к локдауну в России

Впервые этот штамм был зафиксирован в Канаде еще в конце января 2025 года, однако лишь сейчас его распространение достигло уровня, требующего внимания международных экспертов. Свое название штамм получил не случайно. Оно метафорично описывает его ключевую особенность — способность быстро и незаметно распространяться, подобно одноименным слоистым облакам, которые плотно и бесшумно окутывают небосклон. На текущий момент, по данным ВОЗ, нет свидетельств того, что «Стратус» вызывает более тяжелое течение болезни по сравнению с другими циркулирующими штаммами.