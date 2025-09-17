Инфекционист: приведет ли новый штамм «Стратус» к локдауну в России

Эпидемический всплеск
В России зафиксирован резкий скачок заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) — более 696 тысяч случаев за последнюю неделю, что на 63,8% превышает показатели начала сентября. Несмотря на тревожную динамику, в Роспотребнадзоре исключили введение ограничительных мер, включая локдаун. «Никаких дополнительных мер регулирования вводиться не будет, мы не предполагаем это делать, в этом нет никакой необходимости», — заявила глава ведомства Анна Попова.
По ее словам, рост обусловлен сезонной активностью респираторных вирусов, таких как парагрипп и коронавирус, в то время как случаи гриппа остаются единичными. Профессор Владимир Никифоров, доктор медицинских наук и заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Н. И. Пирогова, уточнил, что в настоящее время по России циркулирует огромное множество — почти две сотни — различных респираторных патогенов, которые и формируют основную картину заболеваемости.
«Если говорить конкретно о гриппе, то его “настоящего” сейчас пока не зарегистрировано», — заявил профессор, подчеркнув, что текущая ситуация обусловлена другими возбудителями.
Региональная статистика демонстрирует разнородную картину: в Санкт-Петербурге заболеваемость выросла на 86,3%, в Ленинградской области — на 31%, а в Самарской области — на 34,5%, с превышением эпидпорога на 11,5%. Наиболее уязвимой группой оказались школьники.
Никифоров указал на нетипичное для респираторных вирусов свойство нового штамма ковида «Стратус»: в то время как другие вирусы подобного типа предпочитают холод, он напротив, прекрасно распространяется в условиях теплой и сухой погоды.
Впервые этот штамм был зафиксирован в Канаде еще в конце января 2025 года, однако лишь сейчас его распространение достигло уровня, требующего внимания международных экспертов. Свое название штамм получил не случайно. Оно метафорично описывает его ключевую особенность — способность быстро и незаметно распространяться, подобно одноименным слоистым облакам, которые плотно и бесшумно окутывают небосклон. На текущий момент, по данным ВОЗ, нет свидетельств того, что «Стратус» вызывает более тяжелое течение болезни по сравнению с другими циркулирующими штаммами.
Осторожный оптимизм
Профессор объясняет резкий рост заболеваемости сочетанием нескольких причин: «Здесь сошлось сразу несколько факторов: и естественные процессы циркуляции вирусов, и возвращение школьников за парты после каникул, и то, что у взрослых завершился период отпусков».
Эпидемиолог предполагает, что в ближайшее время заболеваемость пойдет на спад, поскольку устоявшиеся коллективы уже прошли этап первоначального обмена вирусами.
Одновременно профессор предупредил о высокой вероятности новой волны, но уже связанной с гриппом. «Основной подъем заболеваемости гриппом, ожидаемо, произойдет позже — традиционно в ноябре-декабре», — подчеркнул Никифоров.
В этой связи Роспотребнадзор рекомендует заранее подготовиться к сезонному росту заболеваемости. Глава ведомства Анна Попова особо отметила важность соблюдения мер профилактики: частое мытье рук, обработка антисептиками гаджетов и поверхностей, а также использование масок в общественных местах помогают значительно снизить риски заражения.
Ведомство настоятельно советует при появлении первых симптомов ОРВИ оставаться дома и незамедлительно обращаться к врачу. Это позволит избежать осложнений и предотвратит дальнейшее распространение инфекции.