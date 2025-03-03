Инфекционист — вирус лихорадки Денге подстраивается под европейские страны

— От человека к человеку денге не передаётся, если не было посредника комара, поэтому распространения, как было у коронавируса, не будет. Но есть проблема в том, что приезжающих больных людей без симптомов может укусить наш обычный комар, то теоретически цепочка может сформироваться, — объяснила медик, отметив, что денге становится проблемой, хотя для россиян сейчас риски не велики, так как ей необходимы долгие годы для приспособления к нашему климату.