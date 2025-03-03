Инфекционист — вирус лихорадки Денге подстраивается под европейские страны

В Роспотребнадзоре заверили, что ранее в России фиксировали только завозные случаи заболевания. Летальных исходов не было. Специалисты отмечают, что в нашей стране риск распространения инфекции отсутствует. Разносчиками лихорадки денге являются комары. Болезнь переносится тяжело.
— В больнице меня держали на круглосуточной капельнице, давали парацетамол и противорвотные. Потом началась тромбоцитопения, стали лопаться капилляры. При таком уровне тромбоцитов велика вероятность внутреннего кровотечения. У меня шла кровь из носа. Но на четвёртый день стало лучше и меня выписали, — рассказала Shot одна из российских туристок.
Инфекционист Елена Мескина объяснила, что раньше считалось, что лихорадка денге передаётся только в тропических странах при температуре воздуха 36 градусов, то сейчас фиксируют случаи заражения в европейских странах. Вирус — подстраивается.
— От человека к человеку денге не передаётся, если не было посредника комара, поэтому распространения, как было у коронавируса, не будет. Но есть проблема в том, что приезжающих больных людей без симптомов может укусить наш обычный комар, то теоретически цепочка может сформироваться, — объяснила медик, отметив, что денге становится проблемой, хотя для россиян сейчас риски не велики, так как ей необходимы долгие годы для приспособления к нашему климату.
Лечение может проходить как в домашних условиях, так и в больнице. Всё зависит от тяжести. В случае обнаружение у себя повышение температуры и сыпи стоит обратиться к врачу и обязательно ему сообщить, что вернулись из другой страны. Специфического лечения нет, а вот летальные исходы могут быть.
Елена Мескина отметила, что в России не зарегистрирована прививка от лихорадки денге, хотя в других странах она есть. Кроме этого, она посоветовала посещать страны, где есть заражения этим вирусом, в зимний период, когда он не может распространяться.
Даниил Черных