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Инфекционист — вирус лихорадки Денге подстраивается под европейские страны

Российские туристы заразились лихорадкой денге сразу в нескольких азиатских странах. Ежегодно это заболевание подхватывают до 400 миллионов человек. В прошлом году, по данным Роспотребнадзора, выявлено 14 миллионов случаев заражения в 89 странах. Специально для ВФокусе Mail инфекционист рассказала, что вирус начал подстраиваться под европейские страны.

Источник: CDC

В Роспотребнадзоре заверили, что ранее в России фиксировали только завозные случаи заболевания. Летальных исходов не было. Специалисты отмечают, что в нашей стране риск распространения инфекции отсутствует. Разносчиками лихорадки денге являются комары. Болезнь переносится тяжело.

— В больнице меня держали на круглосуточной капельнице, давали парацетамол и противорвотные. Потом началась тромбоцитопения, стали лопаться капилляры. При таком уровне тромбоцитов велика вероятность внутреннего кровотечения. У меня шла кровь из носа. Но на четвёртый день стало лучше и меня выписали, — рассказала Shot одна из российских туристок.

Инфекционист Елена Мескина объяснила, что раньше считалось, что лихорадка денге передаётся только в тропических странах при температуре воздуха 36 градусов, то сейчас фиксируют случаи заражения в европейских странах. Вирус — подстраивается.

— От человека к человеку денге не передаётся, если не было посредника комара, поэтому распространения, как было у коронавируса, не будет. Но есть проблема в том, что приезжающих больных людей без симптомов может укусить наш обычный комар, то теоретически цепочка может сформироваться, — объяснила медик, отметив, что денге становится проблемой, хотя для россиян сейчас риски не велики, так как ей необходимы долгие годы для приспособления к нашему климату.

Лечение может проходить как в домашних условиях, так и в больнице. Всё зависит от тяжести. В случае обнаружение у себя повышение температуры и сыпи стоит обратиться к врачу и обязательно ему сообщить, что вернулись из другой страны. Специфического лечения нет, а вот летальные исходы могут быть.

Елена Мескина отметила, что в России не зарегистрирована прививка от лихорадки денге, хотя в других странах она есть. Кроме этого, она посоветовала посещать страны, где есть заражения этим вирусом, в зимний период, когда он не может распространяться.

Даниил Черных