Инфекционист рассказал, чем опасен ботулизм и где им можно заразиться

— Сначала развиваются глазные симптомы: двоение и пелена перед глазами, невозможность смотреть по сторонам. Потом нарушается все, что связано с речью и глотанием. Человек не может внятно говорить слова, не может проглотить ни воду, ни пищу. А дальше развивается нарушение дыхания и работы кишечника — на более поздних сроках, — сообщила Мескина.