Инфекционист рассказал, чем опасен ботулизм и где им можно заразиться

Что такое ботулизм
Врач-инфекционист Елена Мескина напомнила, что ботулизм — это очень тяжелое заболевание, передающееся пищевым путем.
— Ботулизм — это очень тяжелое заболевание, которое передается через продукты питания. Например, если зараженный ботулинической палочкой продукт хранился в неправильных условиях без доступа к кислороду, то бактерии начинают размножаться и выделять токсин. Это вещество настолько токсично, что является более вредным, чем боевые отравляющие газы, которые использовались во время Второй мировой войны на поле боя, — сказала она.
Симптомы ботулизма
Ботулизм опасен тем, что для заражения им необходима очень небольшое количество токсина. При попадании в организм он всасывается в кишечнике и начинает поражать нервную систему человека.
— Сначала развиваются глазные симптомы: двоение и пелена перед глазами, невозможность смотреть по сторонам. Потом нарушается все, что связано с речью и глотанием. Человек не может внятно говорить слова, не может проглотить ни воду, ни пищу. А дальше развивается нарушение дыхания и работы кишечника — на более поздних сроках, — сообщила Мескина.
При этом токсин ботулизма способен связываться с нервами и с определенными веществами, которые в организме обеспечивают функцию нервов. При заражении первыми под удар попадают бульбарные нервы, которые обеспечивают жизненно важные функции в центральной нервной системе.
— Ботулизм может быть разный по тяжести. Заболевание может нанести такой удар по организму, что человек может задохнуться. Грудная клетка перестает самостоятельно расширяться, легкие перестают работать. Поэтому может понадобиться искусственная вентиляция легких, — рассказала собеседница «ВМ».
Как лечится ботулизм
По словам эксперта, наиболее универсальным способом борьбы с заболеванием является введение противоботулинической сыворотки, нейтрализующей ботулинический токсин. Кроме того, зачастую приходится прибегать к искусственной вентиляции легких и средствам для стимуляции деятельности кишечника.
— Человек может умереть, если ему вовремя не обеспечить искусственное дыхание. Важно как можно быстрее установить диагноз и ввести сыворотку против ботулизма, чтоб у зараженного было больше шансов выжить, — сказала Мескина.
Несмотря на опасность заболевания, летальные исходит случаются довольно редко, однако восстановление всех функций организма может быть очень длительным — до нескольких недель, подытожила врач.