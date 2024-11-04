Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки

Ранее в этот день россиянка Марина Мокиева в беседе с «Известиями» рассказала, что ее дочь заразилась вирусом Коксаки во время отдыха в Турции. По ее словам, за два дня до вылета у ребенка поднялась температура беспричинно до 38,5. Она продержалась сутки, на следующий день у ребенка начали появляться высыпания.