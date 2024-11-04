Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки

«Первые симптомы заболевания — это высочайшая температура, которая не снижается, это изменения в горле по типу герпангины: сильные боли в горле, пузырики, прыщики водянистые, которые лопаются, с язвами во рту, это высыпания на руках и ногах, и это кишечный синдром, то есть рвота повторная, боли в животе и расстройство стула», — перечислил врач.
Инфекционист уточнил, что, если на данном этапе организм не справляется с вирусом, Коксаки может развиться и, в зависимости от своей группы, вызывать различные осложнения.
«Поэтому, когда человек заболевает Коксаки, обязательно нужно обращаться к врачам, для того чтобы сделать профилактику осложнений или наблюдать за пациентом после перенесенного заболевания, потому что в течении двух недель, к сожалению, возможно осложнение», — добавил Тимаков.
Специалист добавил, что у вируса есть сезонность. Так, заболеваемость появляется в летний период и ранний осенний период, когда все возвращаются из отпусков, что сейчас и наблюдается.
«Катастрофы в этом нет никакой, просто требуется определенное мониторирование ситуации, наблюдение и своевременное обращение к врачам. Коксаки лечится только иммунитетом», — заключил врач.
Ранее в этот день россиянка Марина Мокиева в беседе с «Известиями» рассказала, что ее дочь заразилась вирусом Коксаки во время отдыха в Турции. По ее словам, за два дня до вылета у ребенка поднялась температура беспричинно до 38,5. Она продержалась сутки, на следующий день у ребенка начали появляться высыпания.
До этого, 2 ноября, врач рассказал о симптомах и способах передачи вируса Коксаки. Болезнь поражает органы зрения, кожу, мышцы, кишечник и нервную систему. Постоянного иммунитета после выздоровления нет. По словам эксперта, вирус передается воздушно-капельным, контактным, фекально-оральным, вертикальным (от матери к ребенку) путями. Инкубационный период длится шесть дней.