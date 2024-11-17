«Инфекции никуда не деваются, они эволюционируют»

— Все началось с того, что Министерство здравоохранения РФ по личному указанию министра создало рабочую группу, в задачи которой входила подготовка к возможному неблагоприятному развитию событий. У меня никаких сомнений, что инфекция появится в России и станет распространяться, не было. А, наверное, в самом конце января 2020 года Минздрав поручил мне подготовить вебинар для врачей в регионах, посвященный этой теме. Я его проводил, и действительно, для многих все это звучало удивительно. В своем докладе я тогда сказал, что инфекция, по нашим ожиданиям, придет в Россию в феврале. Когда мы это обсуждали с коллегами-эпидемиологами, мы к этому относились спокойно, но многими врачами на местах это было воспринято как сенсация: вирус проникнет в Россию! Конечно, на тот момент было сложно предсказать масштаб — столкнемся ли мы с отдельными случаями заболевания, небольшой вспышкой или глобальной пандемией.