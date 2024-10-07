Инфекции и человечество: как эпидемии меняли историю

Поскольку в медицине XIX века господствовало мнение о том, что все болезни берутся из миазмов, то есть возникают из дурного воздуха, горожане начали запираться в домах. Никто тогда и подумать не мог, что на самом деле холера появляется из-за зараженной воды. И первым к этому открытию пришел Джон Сноу — врач королевы Виктории. Именно он заметил, что источником эпидемии стала колонка, откуда брали воду несколько домов на Брод-стрит.