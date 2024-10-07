Инфекции и человечество: как эпидемии меняли историю

Развитие медицины влияет на историю человечества. Конечно, научные открытия не формируют ее полностью, но задают вектор развития. Как именно, разобралась Зоя Чернова из редакции «Нож».
Тамбора и холера
В начале апреля 1815 года в Индонезии началось извержение вулкана Тамбора, который до этого спал множество столетий. Это событие повлияло на климат: из-за выброса огромного количества пепла часть солнечного света перестала попадать на поверхность Земли, что привело к снижению средней температуры на 0,5°С.
Следующий год стал самым холодным в истории. В английской историографии его до сих пор называют Eighteen Hundred and Froze to Death («тысяча восемьсот насмерть замерзший»), а еще год без солнца или год без лета.
Изменение климата повлияло и на холерные вибрионы — возбудителей холеры. До извержения они жили в теплых водах Ганга. После пробуждения вулкана и последующего похолодания эти бактерии адаптировались к новому климату и приобрели несколько черт, позволяющих формировать колонию — очень толстую пленку на стенках кишечника. Одной из них стал жгутик, которым микроорганизмы прочно сцепляются друг с другом.
Из-за наводнений в 1817 году случилась первая локальная эпидемия холеры. За несколько десятилетий болезнь охватила весь мир, причем последняя крупная пандемия закончилась лишь в 1970-х годах.
Именно холера отчасти помогла человечеству прийти к созданию канализации и систем водоочистки.
Раньше считалось, что холера — болезнь нищих. Ведь перед тем, как дойти до обеспеченных районов крупных городов, она «выкашивала» целые районы Азии и кварталы для бедных. Однако и жителей столицы, крупных поместий и дворцов зараза тоже делала уязвимыми.
Поскольку в медицине XIX века господствовало мнение о том, что все болезни берутся из миазмов, то есть возникают из дурного воздуха, горожане начали запираться в домах. Никто тогда и подумать не мог, что на самом деле холера появляется из-за зараженной воды. И первым к этому открытию пришел Джон Сноу — врач королевы Виктории. Именно он заметил, что источником эпидемии стала колонка, откуда брали воду несколько домов на Брод-стрит.
В 1849 году Сноу опубликовал исследование «О путях распространения холеры», в котором описал свое видение проблемы: болезнь распространяется через воду, а не через зараженный воздух. Отчасти благодаря его трудам возникла наука — эпидемиология.
После смерти Сноу за дело взялся британский инженер-строитель Джозеф Базалгетт. В 1859 году он построил единую систему коллекторов для отвода сточных вод от города. Она позволила отделить загрязненные воды от питьевых.
Примерно в те же годы итальянский врач и анатом Филиппо Пачини смог идентифицировать возбудителя холеры. Он также предположил причину смерти от болезни. Согласно его теории, виновата резкая потеря жидкости (во время острого периода заболевания человек может потерять до 20 литров воды из-за затяжной диареи и рвоты). Выделить бактерию он, однако, не смог, это удалось только Роберту Коху спустя 30 лет. Так или иначе, холера постепенно перестала быть смертельно опасной.
Возникновение карантина
В начале 1347 года по Европе начала распространяться черная смерть — мор, которую также называют чумой.
Предполагается, что эпидемия началась в 1334 году в Китае, а потом с торговыми путями дошла до Индии, Сирии и Средней Азии. В 1346 году чума пришла в Каффу — генуэзский порт на Крымском полуострове (современная Феодосия). Осенью 1347 года мор был привезен четырьмя кораблями на Сицилию. К 1347 году болезнь проникла почти во все города средневековой Европы.
Тогда люди считали, что чума, как и холера, берется из воздуха. Так, появились знаменитые «клювы» врачей, в которые вкладывались различные травы и пропитанные эфирными маслами тряпочки — они были призваны защитить медиков от дурного воздуха.
Именно столько обязаны были ждать, стоя на якоре недалеко от города, чужестранные суда, и только по окончании карантина моряков и торговцев выпускали в порт и позволяли разгрузить товар.
В XV веке в Италии впервые опробовали правило сорока дней, и оно оказалось эффективным. В том же столетии появились лазареты, в которых люди ждали постановки диагноза.
Появление вакцинации благодаря оспе
Эпидемия натуральной оспы случилась еще в Античности. В отдельных странах Европы от нее умирало до четверти населения, по количеству летальных исходов оспа уступала только чуме.
С ранних времен ученые и врачи искали способы не только вылечить человека, но и предотвратить развитие заболевания, однако без вакцины сделать это невозможно. Само слово «вакцинация» косвенно намекает на историю появления прививок. Vacca переводится с латыни как «корова», и именно благодаря коровам, а, точнее, дояркам, удалось получить первую в мире вакцину.
Коровья оспа — такое же инфекционное заболевание, что и натуральная оспа, однако протекает оно гораздо легче.
Английский врач Эдвард Дженнер стал первым, кто заметил, как легко доярки болеют натуральной оспой или вовсе ей не заражаются. В 1789 году медик применил препарат против оспы, который получил из пустулы (гнойника) пациентки с коровьей оспой. Чем шире распространялась вакцинация, тем меньше было заболевших.
Человечество никогда не избавится от бактерий, вирусов и эпидемий, однако именно благодаря им формируется будущее и улучшается качество жизни.
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