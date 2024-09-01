Инфаркт, убийство. Последние гастроли «звезд», покоривших СССР

Трагической повесть стала потому, что смерть каждого их них была неожиданностью, как для их близких, так и для многочисленных поклонников. А в случае с Дином Ридом еще и овеяна конспирологическими версиями.
«Люди шептались за нашей спиной»
Американец Дин Рид первых строк в хит-парадах добился в 17 лет. Потом увлёкся социалистическими идеями, уехал в Латинскую Америку, где собирал стадионы. В начале 70-х певец приехал на гастроли в СССР и встретил здесь свою любовь — актрису Эве Киви, ради которой он возвращался в СССР еще много раз. Он развелся с женой ради того, чтобы оформить официальный брак с Эве, но вмешалась политика.
В интервью aif.ru Эве Киви рассказывала, что впервые увидела Рида на входе в гостиницу «Россия», где певца окружила толпа фотографов. Любовь с первого взгляда. Он поймал ее взгляд, схватил за руку и начал позировать фотографам уже с ней. Они почти не расставались в те его московские гастроли.
За их спиной шептались, ведь оба были женаты. Дин и Эве решили никого не обманывать, поэтому Дин поехал в Доминиканскую Республику разводиться с первой женой Патрисией. А Киви в Таллин — со своим мужем, олимпийским чемпионом по конькобежному спорту Антсом Антсоном. Пара встретилась через несколько месяцев в Москве, уже будучи свободными. Тогда же к Дину в СССР приехала мама, Рут. Они втроём ходили по Москве, Дин светился от счастья. Целовал маму: «Я тебя люблю» — и тут же Эве: «Я тебя люблю».
Перед отъездом Рут подарила актрисе фамильное кольцо с рубином. Новый, 1972 год они встречали вместе с Дином в Москве, думали о свадьбе. Но планы влюбленных нарушила политика. Дина вызвали в ЦК ВЛКСМ. Именно комсомол приглашал его в СССР и организовывал все концерты. Эве вспоминала, что когда Дин вернулся, на нём не было лица: «Мы не сможем пожениться». Потом его переводчик рассказал, что секретарь ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов кричал Дину: «Ты можешь иметь в Союзе сколько угодно любовниц, но не жену».
На время они расстались, но Дина вновь тянуло к Эве в Союз, как к магниту. Он разыскал ее в Таллине. Потом они встречались во время поездок Эве на кинофестивали — в Чили, Италии, Аргентине, Чехословакии. На 10 лет знакомства, в июле 1982 года, Дин специально приехал в Москву. В последний раз они виделись весной 1986 года.
«Дин был сам не свой. Сказал, что хочет вернуться в США. А вскоре я увидела странный сон: Дин принёс мне 12 мокрых от слёз носовых платков. Я в ужасе проснулась. На следующий день по ТВ прошла новость — 17 июня в ГДР обнаружено тело Дина Рида, он утонул в озере», — вспоминала актриса.
Обстоятельства смерти Рида выглядели загадочно. Его тело, заваленное камнями, нашли в озере Цойтенер Зе, недалеко от дома, где он жил в Восточном Берлине.
Первая жена Патрисия была уверена, что Рида убили за решение вернуться в США. Она вспоминала, как, приехав на место гибели бывшего мужа, поинтересовалась у одного из полицейских, почему бумажник Рида сухой, если его нашли в озере, на что услышала неожиданный ответ: «А кто сказал, что тело нашли в озере»? Когда потом женщина пыталась найти этого полицейского, он бесследно исчез. Патрисия открыто называла гибель Рида убийством.
Инфаркт с микрофоном в руке
Джо Дассен, чьи хиты на французском языке пользовались в СССР невероятной популярностью, был ровесником Рида. И, как и Рид, американцем по рождению. Но его певческая карьера развивалась во Франции, куда эмигрировала его семья.
В нашу страну Дассен приезжал в июле 1979 года, тогда же была выпущена первая официальная пластинка с песнями исполнителя, которая моментально стала дефицитом — так быстро ее сметали с прилавков музыкальных магазинов. Дассен был в восторге от поездки в Москву, от оказанного ему приема.
И, наверняка, он бы приехал в СССР еще не один раз, чтобы посетить не только столицу, но спустя год знаменитый певец скончался. Подвело сердце. И огромные нагрузки — певец привык работать по 12−15 часов в сутки. Выступал всегда «живьем». Проблему с сердцем были у него и раньше. Первый инфаркт случился у Дассена в год выхода первого хита — 1969. Но тогда Дассен не отнесся к этому серьезно. На первом месте у него была работа.
18 июля 1980-го Дассену стало плохо прямо во время выступления. Певец извинился перед публикой: «Простите, что-то мне нехорошо!». За кулисами Дассену сделали укол, и он вернулся на сцену со словами: «Люди пришли слушать меня, я должен петь для них».
Публика устроила ему бурную овацию, но через несколько минут Дассен потерял сознание прямо за кулисами. В госпитале ему диагностировали инфаркт миокарда. Спустя время певец пережил второй инфаркт. Ему требовался отдых от гастролей. Певец решил пожить на Таити, куда к нему приехали родственники и друзья. Последний, третий инфаркт случился в ресторане. По пути в госпиталь Дассен умер.
Ушел в номер и не вернулся
Бобби Фаррелл впервые приехал в СССР на год раньше Дассена в составе поп-группы Boney M. Музыканты дали в Москве 10 концертов, сняли клип на Красной площади, также на Центральном ТВ прошли съемки телешоу «Вечер Boney M. в концертной студии Останкино», который показали весной 1979 года.
С тех пор Фаррела полюбили в нашей стране, а он полюбил Россию, куда при первой возможности приезжал и в 1990-ые, и в двухтысячные. В 2010 году гастроли Фаррелла в России стали последними в его жизни.
Во время новогоднего выступления в Санкт-Петербурге на корпоративе музыканту стало плохо.
"После исполнения двух песен Фарреллу стало плохо. Он ушел со сцены в гримерку. Там музыкант стал жаловаться на боль в сердце. Но от помощи врача Фаррелл отказался. Тогда я попросил его вернуться на сцену и исполнить хотя бы две последние песни. Бобби согласился.
После выступления мы предложили Фарреллу прервать гастроли и лечь в больницу. Он отказался, хотя прекрасно понимал, что находится в предынфарктном состоянии. Музыкант просто не смог отменить два уже запланированных концерта, которые должны были состояться за пределами России" — рассказывал концертный директор Игорь Смолкин.
На следующий день утром участники его гастрольной группы, обеспокоенные отсутствием коллеги, обратились к сотрудникам гостиницы. Когда номер открыли, то обнаружили мертвое тело артиста на кровати. Причиной смерти стал сердечный приступ. Похоронили певца в Амстердаме, где он жил последние годы.