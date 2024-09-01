Инфаркт, убийство. Последние гастроли «звезд», покоривших СССР

И, наверняка, он бы приехал в СССР еще не один раз, чтобы посетить не только столицу, но спустя год знаменитый певец скончался. Подвело сердце. И огромные нагрузки — певец привык работать по 12−15 часов в сутки. Выступал всегда «живьем». Проблему с сердцем были у него и раньше. Первый инфаркт случился у Дассена в год выхода первого хита — 1969. Но тогда Дассен не отнесся к этому серьезно. На первом месте у него была работа.