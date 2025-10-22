Индонезийская полиция проверяет Ларису Гузееву на мошенничество

Как пишет Mash, заявление на Гузееву подала москвичка Виктория, которая приобрела недвижимость и осталась ни с чем. По словам пострадавшей, в 2022 году она впечатлилась рекламой телеведущей, в которой та советовала воспользоваться услугами Домогацкого, купила один из его объектов, но ничего не получила.
24 июня девушка написала заявление в полицию. В нем она указала, что Домогацкий получил от нее 200 тысяч долларов на строительство 68-квадратной виллы, а затем пропал с деньгами. Пострадавшая попросила помочь вернуть ей деньги и наказать причастных.
В итоге Гузееву обвинили в мошенничестве. Она это никак не прокомментировала. В разговоре с корреспондентом Mash телеведущая заявила: «Я вам желаю всего самого плохого, отстаньте, отстаньте от меня. Идиотка».
Против Домогацкого подано не менее 10 заявлений в Центр объединенной полицейской службы (SPKT) от граждан России, Украины, Белоруссии и Франции. По данным индонезийских правоохранителей, некоторые виллы он успел продать нескольким людям одновременно: деньги внес один, а документы оформили на другого. Были и те, кто перевел крупные суммы за несуществующие здания — стройка даже не началась.
Недавно выяснилось, что Домогацкий разыграл свое исчезновение: инсценировал похищение, избиение и вымогательство.
Ранее мы рассказывали, что мать погибшего бойца СВО судится с Гузеевой, требуя 1 млрд рублей.