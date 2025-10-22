Индонезийская полиция проверяет Ларису Гузееву на мошенничество

Как пишет Mash, заявление на Гузееву подала москвичка Виктория, которая приобрела недвижимость и осталась ни с чем. По словам пострадавшей, в 2022 году она впечатлилась рекламой телеведущей, в которой та советовала воспользоваться услугами Домогацкого, купила один из его объектов, но ничего не получила.