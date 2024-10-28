Индийский бизнесмен завещал почти все состояние в £91 млн своей собаке

Ратан Тата родился в 1937 году в Бомбее (сейчас Мумбаи). Он хотел стать архитектором и работал в США, но вернулся в Индию и присоединился к семейному бизнесу по просьбе бабушки. В компании TISCO (теперь известна как Tata) он работал с 1962 года, жил в общежитии для подмастерья и трудился в цеху возле доменных печей.