Индийский бизнесмен завещал почти все состояние в £91 млн своей собаке

Индийский бизнесмен Ратан Тата завещал собаке большую часть своего состояния, общая сумма которого достигает £91 млн (около ₽11,5 млрд), пишет Daily Mail. Последняя воля промышленника состоит в том, чтобы питомец получал неограниченный уход и после смерти хозяина.
Ратан Тата скончался в возрасте 86 лет в начале октябре в одной из больниц в городе Мумбаи. Он не был женат и у него не осталось детей, поэтому, по индийским традициям, наследниками должны были стать брат и сводные сестры умершего.
Для Индии подобное волеизъявление — редкость, богатство в стране предпочитают хранить в семье.
Завещание не стало сюрпризом для тех, кто хорошо знал покойного при жизни, считает друг бизнесмена Сухел Сетх.
«Это не демонстрация богатства, а благодарность за радость и заботу, которую он получал от домашних животных и двух помощников», — уточнил Сетх.
Ратан Тата родился в 1937 году в Бомбее (сейчас Мумбаи). Он хотел стать архитектором и работал в США, но вернулся в Индию и присоединился к семейному бизнесу по просьбе бабушки. В компании TISCO (теперь известна как Tata) он работал с 1962 года, жил в общежитии для подмастерья и трудился в цеху возле доменных печей.
В 1991 году он возглавил семейный бизнес, за 21 год правления компания расширила глобальное присутствие — в ее состав вошли британские бренды Jaguar и Land Rover. Сейчас в составе Tata Group — около 100 компаний.
После смерти Карла Лагерфельда появились слухи о том, что состояние знаменитого кутюрье унаследовала его кошка — Шупетт. Свой одиннадцатый день рождения питомец дизайнера отметил в частном самолете. На праздничных фото Шупетт была изображена рядом с тортом, воздушными шарами, праздничной гирляндой с надписью Happy Birthday, композиции из белых орхидей и многочисленных пакетов бренда Karl Lagerfeld.