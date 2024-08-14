Индийских мужчин, которые обещали жениться и обманули, теперь ждет тюрьма

Все знают: обещать — не значит жениться. Мужчина может встретить женщину, навешать ей лапшу на уши и поклясться в вечной любви — все, лишь бы затащить избранницу в постель — а потом бессовестно испариться. Безусловно, такое поведение не поощряется нигде, но в Индии так поступать особенно опасно — с этого года неудачливый ловелас там может запросто угодить в тюрьму.
В июле в этой стране обновили уголовный кодекс (предыдущая редакция действовала 164 года и была разработана еще английским колониальным правительством). Про одну из самых ярких и любопытных статей в новом кодексе — 69-ю — рассказал CNN. Согласно ей, если мужчина пообещал вступить в брак и не сдержал обещание, переспав при этом с женщиной, такое поведение считается преступными действиями сексуального характера и карается тюремным заключением — попасть на решетку можно на 10 лет и получить штраф.
В статью входят и другие варианты обмана: например, если мужчина пообещал женщине продвижение по карьерной лестнице или женился на ней по поддельному паспорту.
На данный момент статья закрепляет расхожую судебную практику: женщины в Индии часто подают на мужчин в суд за подобный обман (и брак по фальшивому паспорту там тоже не редкость — вероятно, и индийские фильмы о потерянных сестрах тоже снимают по реальным событиям).
Индийское общество до сих пор традиционно, и многие жители страны до сих пор осуждают секс до брака и уверены, что брать в жены можно только девственницу. В связи с этим очевидно, что мужчина, который лишает женщину девственности и сбегает, не только разбивает ей сердце, но и, вполне возможно, разрушает девушке жизнь. Многие юристы уверены, что если прямо прописать такое преступление в законе, женщинам будет легче доказывать такие случаи и отстаивать свои права.
Впрочем, другие юристы сомневаются в том, насколько грамотно ее будут применять, и поможет ли она лучше защитить женщин, поскольку сейчас четкой сложившейся судебной практики нет, а слово «обещание» можно трактовать очень по-разному.
К примеру, в 2019 году в Верховном суде рассматривалось дело, в котором мужчина передумал жениться на избраннице после долгих лет совместной жизни, потому что они были из разных каст. Девушка подала на мужчину в суд, объявив все годы совместной жизни одним длительным изнасилованием, и проиграла: судья счел, что обман имеет место лишь в случае, если мужчина изначально лгал и не собирался жениться. Если же он передумал в процессе отношений, значит, такова жизнь.
Впрочем, в том же году в аналогичном деле против доктора из Чхаттисгара мужчину признали виновным: он имел отношения с женщиной и обещал вступить в брак, но в итоге женился на другой — и в результате был приговорен к 10 годам тюрьмы и штрафу в 50 000 рупий (примерно 53 тысячи рублей).
Юристы также отмечают, что ранее при аналогичных делах требовалось медицинское освидетельствование, а сейчас оно не нужно. Кроме того, теперь бремя доказательства ложится на плечи пострадавшей женщины.
Закон вызывает вопросы и у индийской молодежи: в модернизирующемся индийском обществе кастовая система и институт брака хотя и сохраняют свои позиции, все же постепенно отходят на второй план. Среди обеспеченной городской индийской молодежи секс до брака не считается чем-то постыдным, а совместная жизнь без формального заключения союза является обычной практикой.
Молодые респонденты отмечают, что гораздо важнее установить, происходил ли секс по обоюдному согласию, чем рассматривать вопрос ложных обещаний.
В то же время Одри Дмелло, руководитель правозащитной организации для женщин уверена, что для традиционной части общества новая норма — настоящее спасение: это дополнительная защита для женщин в той части общества, где они максимально беззащитны.
А вообще необычных правовых случаев в Индии очень много — например, одного мужчину признали мертвым, и чтобы доказать, что на самом деле он жив, ему пришлось даже взять заложников.
Георгий Мазуркевич