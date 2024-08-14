Индийских мужчин, которые обещали жениться и обманули, теперь ждет тюрьма

Индийское общество до сих пор традиционно, и многие жители страны до сих пор осуждают секс до брака и уверены, что брать в жены можно только девственницу. В связи с этим очевидно, что мужчина, который лишает женщину девственности и сбегает, не только разбивает ей сердце, но и, вполне возможно, разрушает девушке жизнь. Многие юристы уверены, что если прямо прописать такое преступление в законе, женщинам будет легче доказывать такие случаи и отстаивать свои права.