Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индийская журналистка рассказала о впечатлении от встречи с Путиным

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп, взявшая интервью у президента РФ Владимира Путина, сказала, что всё, что она читала или что ей говорили про российского лидера, отличается от того, какой он на самом деле.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Это было действительно великолепно… Лучшая часть всего этого интервью — это то, что мы читали, что нам говорили о Путине, оказалось немного отличающимся от того, какой он на самом деле. Я думаю, это самое важное. Поэтому говорят, что нельзя понять мир из “пузыря” студии новостей», — заявила журналистка в эфире канала India Today.

Она также отметила чувство юмора российского президента.

Другая журналистка Гита Мохан рассказала, что протокол касался только того, где должны сидеть журналисты в ходе интервью, как зайдет президент РФ, при этом вопросы и ответы заранее не обговаривались.

«Мы спрашивали у него все, что угодно», — заявила Мохан, отметив, что это было крупнейшее интервью десятилетия.

Президент РФ 4—5 декабря посетит Индию по приглашению премьер-министра страны. В преддверии визита он дал интервью индийским журналистам, полная версия которого должна выйти в эфир в 21.00 по местному времени (18.30 мск).