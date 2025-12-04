Индийская журналистка рассказала о впечатлении от встречи с Путиным

«Это было действительно великолепно… Лучшая часть всего этого интервью — это то, что мы читали, что нам говорили о Путине, оказалось немного отличающимся от того, какой он на самом деле. Я думаю, это самое важное. Поэтому говорят, что нельзя понять мир из “пузыря” студии новостей», — заявила журналистка в эфире канала India Today.
Она также отметила чувство юмора российского президента.
Другая журналистка Гита Мохан рассказала, что протокол касался только того, где должны сидеть журналисты в ходе интервью, как зайдет президент РФ, при этом вопросы и ответы заранее не обговаривались.
«Мы спрашивали у него все, что угодно», — заявила Мохан, отметив, что это было крупнейшее интервью десятилетия.
Президент РФ