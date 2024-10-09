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Индийская пара с помощью «машины времени» обманула десятки людей

Учеными давно доказано, что путешествие во времени невозможно, так как само время может идти только вперед. Но десятки людей поверили в «машину времени», которая «возвращает молодость».

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Индийская пара разыскивается полицией за мошенничество с десятками жертв. Супруги предлагали своим жертвам вернуть молодость, замедлив старение. Об этом пишет Oddity Cenral.

Раджив Кумар Дубей и его жена Рашми Дубей владели терапевтическим центром в Канпуре (штат Уттар-Прадеш, Индия). Там они убеждали людей, что быстрое старение происходит из-за загрязненного воздуха. И чтобы замедлить этот процесс, супруги предлагали воспользоваться «израильской машиной времени» и пройти курс кислородной терапии.

Пара предлагала пакет услуг за шесть тысяч рупий (6,8 тысячи рублей) за десять сеансов и 90 тысяч (103 тысячи рублей) рупий за трехлетнюю программу омоложения. Супруги Дубей построили целую финансовую пирамиду: за одного приведенного друга они обещали клиентам бесплатный сеанс кислородной терапии.

В полиции сообщили, что пара обманула не менее двух десятков человек и заработала в общей сложности 35 миллионов рупий (более 40 миллионов рублей). На данный момент расследование продолжается.

Ранее стало известно, что турецкие туристические фирмы начали продавать туры к достопримечательностям, которых не существует.