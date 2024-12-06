Индия запустила европейскую миссию по изучению Солнца

Пуск ракеты Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) с парой аппаратов Proba-3 — Coronagraph Spacecraft (CSC) и Occulter Spacecraft (OSC) — массой 550 килограммов каждый состоялся 5 декабря в 13:42 московского времени с космодрома Шрихарикота (Индия).