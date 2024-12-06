Индия запустила европейскую миссию по изучению Солнца

Пуск ракеты Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) с парой аппаратов Proba-3 — Coronagraph Spacecraft (CSC) и Occulter Spacecraft (OSC) — массой 550 килограммов каждый состоялся 5 декабря в 13:42 московского времени с космодрома Шрихарикота (Индия).
По данным индийской стороны, космические аппараты успешно доставлены на запланированную околоземную орбиту.
Ранее ТАСС со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований сообщил, что запуск европейской миссии по изучению Солнца, получившей название Proba-3, перенесен с 4 на 5 декабря.
В апреле агентство рассказало, что специалисты Индийской организации космических исследований разработали и успешно испытали ракетное сопло из углерод-углеродного композиционного материала (УУКМ), которое позволит увеличить грузоподъемность ракет космического назначения.