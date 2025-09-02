Индия заблокировала заявку Азербайджана на полноправное членство в ШОС

«Такое решение является следствием напряженности между Индией и Пакистаном, с которым тесно сотрудничает Азербайджан, развивающий военно-техническое сотрудничество с Исламабадом. С самого начала заявление Баку о вступлении в ШОС было непроходным. Россия и Китай выступают за расширение участников организации, но до начала саммита было известно о позиции индийцев», — пояснил Затулин.