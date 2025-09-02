Индия заблокировала заявку Азербайджана на полноправное членство в ШОС

«Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества», — сообщает RT со ссылкой на азербайджанское издание AnewZ.
Известно, что на данный момент членами ШОС являются Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
Причиной такого решения могло стать сближение Баку с Пакистаном, считает депутат Госдумы Константин Затулин. Его слова приводит «Абзац».
«Такое решение является следствием напряженности между Индией и Пакистаном, с которым тесно сотрудничает Азербайджан, развивающий военно-техническое сотрудничество с Исламабадом. С самого начала заявление Баку о вступлении в ШОС было непроходным. Россия и Китай выступают за расширение участников организации, но до начала саммита было известно о позиции индийцев», — пояснил Затулин.
Парламентарий считает, что в Баку предполагали такое развитие событий. По его словам, теперь Азербайджан будет объяснять стремление на Запад отсутствием возможности попасть в ШОС.
25-й саммит ШОС проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем принимали участие более 20 руководителей зарубежных стран.
Ранее Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией и раскритиковал Нью-Дели за якобы «попытки мстить на международной арене».