Индия заблокировала заявку Азербайджана на полноправное членство в ШОС

Вступления Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) не случилось. Республика осталась в статусе партнера по диалогу. Известно, что заявку страны на полноправное членство не поддержала Индия.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

«Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества», — сообщает RT со ссылкой на азербайджанское издание AnewZ.

Известно, что на данный момент членами ШОС являются Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Причиной такого решения могло стать сближение Баку с Пакистаном, считает депутат Госдумы Константин Затулин. Его слова приводит «Абзац».

«Такое решение является следствием напряженности между Индией и Пакистаном, с которым тесно сотрудничает Азербайджан, развивающий военно-техническое сотрудничество с Исламабадом. С самого начала заявление Баку о вступлении в ШОС было непроходным. Россия и Китай выступают за расширение участников организации, но до начала саммита было известно о позиции индийцев», — пояснил Затулин.

Парламентарий считает, что в Баку предполагали такое развитие событий. По его словам, теперь Азербайджан будет объяснять стремление на Запад отсутствием возможности попасть в ШОС.

25-й саммит ШОС проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем принимали участие более 20 руководителей зарубежных стран.

Ранее Алиев поздравил Пакистан с победой над Индией и раскритиковал Нью-Дели за якобы «попытки мстить на международной арене».