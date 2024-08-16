Индия вывела на орбиту экспериментальный спутник при помощи новой легкой ракеты

Ракета-носитель SSLV была запущена с космодрома на острове Шрихарикота на юго-востоке страны. Это уже третий запуск новейшего индийского носителя SSLV — первый состоялся 7 августа минувшего года и прошел неудачно: ракета вывела несколько спутников на эллиптическую орбиту вместо круговой орбиты, поэтому их нельзя было использовать. Во время второго запуска, ставшего успешным, 10 февраля на орбиту были выведены три спутника.