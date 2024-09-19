Индия одобрила миссию по возвращению образцов с Луны

23 августа 2023 года индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на поверхность Луны. Мягкая посадка состоялась недалеко от кратера Манцини в Южном полушарии естественного спутника Земли. Благодаря успешному спуску Chandrayaan-3 Индия вошла в клуб космических держав, способных осуществлять мягкую посадку на поверхность Луны. Ранее эту возможность продемонстрировали СССР, США и Китай.