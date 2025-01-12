Индия готова принять 400 млн индуистских паломников в рамках Кумбха Меле

Организаторы мероприятия этого года поделились, что подготовка к Кумбха Меле сопоставима к «созданию маленького города с нуля». Известно, что было построено около 150 тысяч туалетов и сеть общественных кухонь, которая позволяет одновременно обслуживать до 50 тысяч человек. Помимо прочего, была создана сеть центров и специальное приложение для телефонов, чтобы помочь паломникам, затерявшимся в огромной толпе, «воссоединиться со своими семьями».