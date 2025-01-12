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Индия готова принять 400 млн индуистских паломников в рамках Кумбха Меле

В течение 6 недель, начиная с 13 января 2025 года, около 400 млн индуистских паломников соберутся на берегу реки Ганг. Люди искупаются в ее водах, чтобы обрести спасение.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

13 января 2025 года в Индии начнется Кумбха Мела, шестинедельный индуистский фестиваль, на который соберется 400 млн паломников. По данным правительства Индии, аналогичное мероприятие, прошедшее в 2019 году, привлекло 240 млн паломников со всего света, — пишет South China Morning Post.

Суть фестиваля Кумбха Мела заключается в обрядах омовения в святых местах, расположенных в городах Праяградж, Харидвар, Уджайн и Нашик. Индуисты верят, что те, кто погружается в святые воды, очищаются от грехов, вырываются из круговорота перерождений и в конечном счете достигают спасения.

Многие паломники во время фестиваля стараются вести праведный образ жизни. Они дают обеты ненасилия, безбрачия, а также раздают милостыню и сосредотачиваются исключительно на молитве и медитации.

Корни фестиваля уходят в индуистскую мифологию: однажды состоялась битва между божествами и демонами за обладание кувшином, содержащим нектар бессмертия. Во время битвы было пролито четыре капли, одна из которых попала в Праяградж, где теперь проводится фестиваль. Три другие капли были пролиты в городах Нашик, Удджайн и Харидвар.

В рамках фестиваля верующие также запускают в священные воды мерцающие молитвенные светильники, изготовленные из муки грубого помола, которые поливаются горчичным или топленым маслом.

Правительство Индии называет Кумбха Мелу «ярким сочетанием культур, традиций и языков». В рамках мероприятия зачастую можно увидеть, как обнаженные, перемазанные пеплом люди, идут пешком, чтобы добраться до одной из святынь.

К слову, значимость фестиваля не преувеличена: ЮНЕСКО внесла Кумбха Мелу в список нематериального культурного наследия человечества.

Организаторы мероприятия этого года поделились, что подготовка к Кумбха Меле сопоставима к «созданию маленького города с нуля». Известно, что было построено около 150 тысяч туалетов и сеть общественных кухонь, которая позволяет одновременно обслуживать до 50 тысяч человек. Помимо прочего, была создана сеть центров и специальное приложение для телефонов, чтобы помочь паломникам, затерявшимся в огромной толпе, «воссоединиться со своими семьями».

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