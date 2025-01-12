Индия готова принять 400 млн индуистских паломников в рамках Кумбха Меле

13 января 2025 года в Индии начнется Кумбха Мела, шестинедельный индуистский фестиваль, на который соберется 400 млн паломников. По данным правительства Индии, аналогичное мероприятие, прошедшее в 2019 году, привлекло 240 млн паломников со всего света, — пишет South China Morning Post.
Многие паломники во время фестиваля стараются вести праведный образ жизни. Они дают обеты ненасилия, безбрачия, а также раздают милостыню и сосредотачиваются исключительно на молитве и медитации.
Корни фестиваля уходят в индуистскую мифологию: однажды состоялась битва между божествами и демонами за обладание кувшином, содержащим нектар бессмертия. Во время битвы было пролито четыре капли, одна из которых попала в Праяградж, где теперь проводится фестиваль. Три другие капли были пролиты в городах Нашик, Удджайн и Харидвар.
В рамках фестиваля верующие также запускают в священные воды мерцающие молитвенные светильники, изготовленные из муки грубого помола, которые поливаются горчичным или топленым маслом.
Правительство Индии называет Кумбха Мелу «ярким сочетанием культур, традиций и языков». В рамках мероприятия зачастую можно увидеть, как обнаженные, перемазанные пеплом люди, идут пешком, чтобы добраться до одной из святынь.
Организаторы мероприятия этого года поделились, что подготовка к Кумбха Меле сопоставима к «созданию маленького города с нуля». Известно, что было построено около 150 тысяч туалетов и сеть общественных кухонь, которая позволяет одновременно обслуживать до 50 тысяч человек. Помимо прочего, была создана сеть центров и специальное приложение для телефонов, чтобы помочь паломникам, затерявшимся в огромной толпе, «воссоединиться со своими семьями».
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