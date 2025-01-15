Индийские фермеры переодеваются в медведя и гуляют по полям

Индийские фермеры ведут трудную жизнь и вынуждены постоянно оберегать свои посевы от разных угроз: химических выбросов, угольной промышленности, диких слонов и насекомых-вредителей. Но одна из самых досадных проблем — обезьяны.
Сельскохозяйственники из штата Уттар-Прадеш, живущие недалеко от природного заповедника Дадва, устали от постоянно докучающих им приматов: обезьяны ели часть урожая, а портили еще больше.
Несмотря на многочисленные жалобы, ни деревенский голова, ни местные власти никак не попытались решить проблему. Тогда фермеры взяли вопрос в свои руки — и переоделись в медведей.
Про необычное решение написала газета New York Post. Вся деревня скинулась на пошив одного костюма медведя, и теперь сельские жители по очереди патрулируют в таком облачении поля. Как это происходит, можно посмотреть на видео.
Патрулировать приходится и днем и ночью — костюма оказалось достаточно, чтобы напугать обезьян, но в отсутствие «медведя» они сразу пытаются заполучить вожделенный урожай: горчицу, нут, пшеницу и сахарный тростник, которые выращивают крестьяне.
Управляющий парком Дадва Лалит Верма заявил, что местных крестьян регулярно собирают на семинары по охране посевов от обезьян, которые включают более технологичные решения, но не прокомментировал, почему жители предпочли научным методам медвежий костюм.
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