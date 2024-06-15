Индейское племя маках добилось в США разрешения охотиться на китов впервые за 25 лет

Китобойный промысел традиционно важен для маках, он оставался на высоком уровне вплоть до 1920 года, когда популяция китов резко снизилась. Тем не менее маках время от времени удавалось охотиться на китов, в последний раз это произошло 1999 году, однако в 2000-м власти Соединенных Штатов официально запретили отлов животных. Лишь спустя 25 лет маках вернуло себе это историческое право.