Индейское племя маках добилось в США разрешения охотиться на китов впервые за 25 лет

«13 июня племя маках получило долгожданное разрешение, которое позволяет в ближайшие 10 лет выловить до 25 серых китов, обитающих в северо-восточной части Тихого океана», — гласит публикация.
Тем не менее коренному народу Северной Америки будет запрещено истреблять более трех китов в год. Популяция этого вида животных насчитывает около 20 тыс. особей.
Племя приветствовало это решение, но заявило, что оно заняло слишком много времени.
Китобойный промысел традиционно важен для маках, он оставался на высоком уровне вплоть до 1920 года, когда популяция китов резко снизилась. Тем не менее маках время от времени удавалось охотиться на китов, в последний раз это произошло 1999 году, однако в 2000-м власти Соединенных Штатов официально запретили отлов животных. Лишь спустя 25 лет маках вернуло себе это историческое право.
«Китобойный промысел остается центральным элементом самобытности, культуры, существования и духовности народа маках, и мы считаем серого кита священным», — заявил председатель совета племени Тимоти Дж. Грин-старший.
Ранее, 28 марта, король коренных новозеландцев призвал уравнять в правах людей и китов. Он подписал декларацию, которая получила название «Вакапутанга Моана» (защита океана). Согласно ей, предлагается признать наличие личности у китов в целях их защиты как вида и предоставить им правосубъективность. В декларации сказано, что киты обладают родством с коренными народами, обладая духовной сущностью и жизненной силой.