Индейцы Навахо возмутились отправкой на Луну человеческого праха

Индейцы пытаются призвать НАСА к ответу, но там им вряд ли могут помочь: космос теперь — коммерческая площадка.

Из святынь в кладбище

Обеспокоенность племени Навахо касается предстоящего 8 января инаугурационного запуска ракеты-носителя Vulcan компании United Launch Alliance. Ей предстоит отправить в полет создаваемый по контракту с НАСА компанией Astrobotic Technology лунный посадочный модуль Peregrine. В случае успеха миссии он доставит на поверхность Луны ряд научно-технических разработок НАСА, а также другие коммерческие грузы. В их числе назывался прах клиентов компании Celestis Memorial Spaceflight, которая с 1994 года продает ритуальные услуги «космического» масштаба.

Отправку праха на Луну можно заказать, согласно расценкам на сайте компании, за 12995 долларов, кругленькая сумма будет включать экскурсию на космодром, слежение за запуском, многочисленные сувениры и сертификаты и, конечно, светлую память на орбите или поверхности Луны.

До настоящего времени такой чести был удостоен только один землянин — американский ученый Юджин Шумейкер, часть праха которого его супруга с помощью компании Celestis и при поддержке НАСА отправила на поверхность Луны в 1999 году. До настоящего времени — это единственный прецедент по доставки праха человека на Луну.

«Идея доставки человеческих останков на Луну вызывает глубокое беспокойство у народа Навахо, поскольку это может превратить ее восприятие нами из священного места в кладбище, что не только само по себе вызывает дискомфорт, но противоречит нашим культурным традициям», — говорится в заявлении представительства племени Навахо в Вашингтоне для РИА Новости.

Для Навахо, пояснили в представительстве, как для многих других коренных народов мира, Луна имеет центральное место в их верованиях, традициях и культуре, она играет важнейшее значение в их календаре и мировоззрении. Загробный мир, в свою очередь, представляется индейцам тем, что, вызывая уважение, во многом является табуированной темой — люди Навахо верят, что «взаимодействие с умершими или связанными с ними местами нужно избегать, поскольку это может помешать заведенному природой порядку, помешать живым», — рассказали в представительстве Навахо в американской столице.

Космический маркетплейс

С тем, чтобы донести до властей свои опасения и возражения, ранее в декабре президент Навахо Буу Ныгрен направил в НАСА и министерство транспорта письмо, в котором объяснил позицию племени и потребовал отложить запуск до того, как все вопросы и опасения Навахо будут решены. Официальной реакции на него не последовало и лишь в четверг на предстартовом брифинге представителям космического ведомства США пришлось объясниться. Вопросы и письма, оказалось, пришли не по адресу: заместитель главы НАСА Джоэль Кернс, пояснил, предстоящий полет является коммерческим для НАСА, поэтому ведомство не имеет полномочий по утверждению отправляющихся на Луну грузов других клиентов.

«В данном конкретном случае НАСА не имеет отношения к другим коммерческим грузам, которые будут участвовать в этом запуске», — сказал представитель ведомства. Он признал, что коммерциализация космических исследований — совершенно новая сфера, в которой предстоит многому научиться и заверил, что НАСА «очень серьезно относится к высказываемым озабоченностям». Отвечая на вопрос о том, означает ли сложившаяся ситуация, что НАСА отныне вовсе не властно над тем, что может и должно быть отправлено в космос, представители ведомства фактически признали это для коммерческих запусков, на которые НАСА перешло практически полностью в настоящее время. Единственная принадлежащая агентству ракета-носитель SLS, которую строят с 2014 года, совершила пока лишь один полет. При этом космические запуски на регулярной основе выполняют частные компании SpaceX, с ракетами Falcon и Falcon Heavy, United Launch Alliance с ракетами Atlas и Delta, и Northrop Grumman с ракетой-носителем Antares. НАСА использует их возможности на контрактной основе.

Народ Навахо между тем, убежден, что именно НАСА имеет необходимый авторитет, а главное, обязательства по обсуждению с ним подобных вопросов. Как сообщили в столичном офисе племени, в пятницу его представители проведут встречу с властями, на которой надеются прояснить этот вопрос. «Мы подтвердили встречу на завтра», — сообщили РИА Новости в представительстве, напомнив, что в конце 90-х годов прошлого столетия, после того, как племя выразило недовольство отправкой на Луну праха Шумейкера, НАСА взяло на себя обязательства по осуждению с коренными народами вопросов, которые могут затрагивать их жизнь и верования.

«Страна Навахо требует от НАСА соблюдения обещания о проведении консультаций с племенами по темам, которые затрагивают их <…>, это требование касается уважения прав и традиций коренных народов», — сказали в представительстве Навахо, подкрепив свои доводы президентским указом 2021 года, требующим от властей страны консультаций с коренными народами при решении вопросов, затрагивающих их интересы. «Народ Навахо не заявляет свою собственность на Луну, они хотят, чтобы их голос был услышан и их культурные традиции уважали в соответствии с установленными порядками и обязательствами», — заявили в представительстве.