Индекс социального благополучия россиян вырос на 12%

«Это, безусловно, очень позитивный сигнал. В первую очередь повышение зарплат отмечается в добывающей промышленности, оборонных предприятиях, на которые сейчас значительно возросла нагрузка. Кроме того, доходы растут у всех участников СВО. Например, человек получал, работая на фабрике, 40 тыс. рублей, ушел на спецоперацию и его доход в месяц составляет уже 200 тыс. рублей плюс миллионные бонусы в виде единовременных выплат», — рассказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.