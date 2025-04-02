Индекс социального благополучия россиян вырос на 12%

«Динамика данного индикатора в целом по стране с 2016 года на начало 2025-го не демонстрирует зависимость от внешних факторов (СВО, санкции), а показывает скорее ее отсутствие. Наблюдается устойчивая тенденция к неуклонному повышению данного индекса», — отмечается в исследовании.
Эксперты пояснили, что это связано с ростом среднемесячной зарплаты, которая составила 128 665 рублей, что на 24% больше, чем год назад. В то же время стоимость жизни возросла на 10,2%, достигнув 23,8 тыс. рублей.
В топ-10 регионов по индексу благополучия вошли: Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Сахалинская область, Якутия, Мурманская область и Санкт-Петербург. Лидирующие позиции ЯНАО, ХМАО и Сахалина объясняются их нефтедобывающей экономикой, а высокая конкуренция в Москве обеспечивает максимальные возможности для потребителей.
Среди регионов, которые значительно улучшили свои позиции, выделяются Татарстан, Тюменская и Липецкая области. Например, Татарстан поднялся с 18-го на 13-е место, а Липецкая область — с 31-го на 22-е.
«Это, безусловно, очень позитивный сигнал. В первую очередь повышение зарплат отмечается в добывающей промышленности, оборонных предприятиях, на которые сейчас значительно возросла нагрузка. Кроме того, доходы растут у всех участников СВО. Например, человек получал, работая на фабрике, 40 тыс. рублей, ушел на спецоперацию и его доход в месяц составляет уже 200 тыс. рублей плюс миллионные бонусы в виде единовременных выплат», — рассказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
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