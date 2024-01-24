Индекс массы тела не является показателем состояния здоровья

Индекс массы тела (ИМТ) — это величина, производная от массы тела и роста человека. В современном мире высокий ИМТ связан не только с более низкой самооценкой, высоким уровнем тревоги, но и с повышенной вероятностью столкнуться с жестоким обращением. Люди также думают, что этот показатель напрямую связан с состоянием здоровья.

Редакция интернет-портала IflScience рассказала, почему ИМТ на самом деле является глупостью.

ИМТ был введен в начале XIX века математиком Ламбертом Адольфом Жаком Кетле. Он разработал формулу, которая дает быстрый и простой способ измерить степень ожирения населения в целом, чтобы помочь правительству в распределении ресурсов.

Показатель ИМТ был основан просто на наблюдении, чтобы определить так называемого «среднестатистического человека». Также все его исследование было сосредоточено почти исключительно на мужчинах, проживающих в основном во Франции и Шотландии. То есть всех людей сравнивали с теми, кто родился в XIX веке, а также вел малоподвижный образ жизни, был в трудоспособном возрасте, имел здоровое телосложение, средний доход и похожий уровень образования.

Это был неправильный подход, так как у разных полов различается мышечная масса, также она уменьшается с возрастом. ИМТ зависит и от этнической принадлежности. Так, у людей азиатской расы показатель должен быть низким, в то время как полинезийцы могут быть более здоровыми и при высоком индексе массы тела.

При сравнении ИМТ с другими способами измерения состояния здоровья, выявляются неточности первого. Так, исследование 2016 года показало, что среди 40 тысяч американцев с избыточной массой тела почти половина была метаболически здорова, несмотря на то, что она страдала от ожирения.

Более того, индекс не может просчитать распределение жира в организме, что имеет большое значение. Так, если ткань сосредоточена по большей части в животе, то риск хронических заболеваний будет гораздо выше чем у тех, у кого она находится в районе бедер.

Согласно таблицам и шкале, ИМТ 25 или выше говорит об избыточном весе, 30 и более — об ожирении. Но на самом деле никто не знает, откуда берутся эти пороговые значения. Во-первых, ни у кого нет потребности измерять свой рост. А во-вторых, Кетле это делал с целью соответствия данных кривой Гаусса, под которую можно подделать любые результаты.

Поэтому многие специалисты находятся в замешательстве: показатель ИМТ является бесполезным для оценки состояния здоровья, и считается странным, что его до сих пор используют в современном мире.

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Анна Морозова