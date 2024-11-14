«Индекс борща» в России в октябре вырос после сентябрьского понижения

Так, по данным ассоциации, стандартный овощной набор в октябре подорожал на 12,83%, до 36,14 ₽ При этом стоимость набора для приготовления литра борща с говядиной выросла на 5,8%, до 76,5 ₽, набора со свининой — на 5,6%, до 69,82 ₽, а борщ с курицей за октябрь подорожал на 5%, до 57,74 ₽
«Стоимость борщевого набора в торговых сетях значительно ниже, чем в целом по стране, по данным Росстата. Так, стандартный овощной набор в торговых сетях дешевле на 19,29%, набор с говядиной дешевле на 70,2%, с курицей — на 24,5%, со свининой — на 36,3%», — говорится в пресс-релизе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Как пояснил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев, на стоимость продуктов в октябре влияют не только сезонные тренды, но и объемы полученного урожая, а также динамика производства в конкретных отраслях пищевой промышленности и рост потребительского спроса.
«Со второй половины октября традиционно заканчивается высокий сезон в плодоовощной продукции, рост цен на овощи особенно заметен на фоне низкой базы предыдущих месяцев. Кроме того, с приближением новогодних праздников повышается спрос на широкий перечень продовольственных товаров. Аналогичный тренд наблюдался и в предыдущих годах, однако общий темп роста цен на продукты в сетях, входящих в АКОРТ, в сентябре—октябре текущего года ниже динамики прошлых лет», — говорит он.
По словам Караваева, крупные торговые сети смягчают ценовое давление по основным категориям продовольственных товаров, а средняя розничная стоимость социально значимых продуктов в таких магазинах была ниже закупочных цен.
Ранее в АКОРТ говорили о том, что в сентябре «индекс борща» был ниже, чем в августе. Например, стоимость овощного набора снижалась на 19,3%, стоимость борща с говядиной и свининой — на 9%, с курицей — на 12%.