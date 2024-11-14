«Индекс борща» в России в октябре вырос после сентябрьского понижения

«Со второй половины октября традиционно заканчивается высокий сезон в плодоовощной продукции, рост цен на овощи особенно заметен на фоне низкой базы предыдущих месяцев. Кроме того, с приближением новогодних праздников повышается спрос на широкий перечень продовольственных товаров. Аналогичный тренд наблюдался и в предыдущих годах, однако общий темп роста цен на продукты в сетях, входящих в АКОРТ, в сентябре—октябре текущего года ниже динамики прошлых лет», — говорит он.