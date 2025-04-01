Иначе можно потерять работу. Почему мужчины дарят женщинам цветы

В эфире радиостанции «Говорит Москва» он подчеркнул, что у женщины, когда она получает букет, сразу улучшается настроение. И стремление мужчин дарить цветы ради приятных эмоций своих спутниц — это мотивация «к».
«Но когда мы с вами будем рассказывать, что будет с женщиной, когда у нее плохое настроение, нас услышат слушатели, у которых мотивация “от проблемы”», — заметил психолог.
Он подчеркнул, что в плохом настроении представительницы прекрасного пола могут поссориться, расстроиться. В таком состоянии женщина раздражена, напряженно молчит. Все это влияет отрицательно на мужчину, который в итоге накапливает стресс и меньше зарабатывает. А если уровень стресса переходит на уровень дистресса, он может вообще лишиться работы.
«Поэтому проще цветы подарить, чем остаться без работы», — заключил Павел Раков.
Кстати, у москвичей этой весной стремительно набирает популярность флоритуризм — путешественники отправляются в разные регионы, чтобы понаблюдать за цветением растений. Эксперт сообщества туроператоров «Большая страна» Юлия Любимова рассказала, куда стоит поехать ради такого.