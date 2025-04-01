Иначе можно потерять работу. Почему мужчины дарят женщинам цветы

Он подчеркнул, что в плохом настроении представительницы прекрасного пола могут поссориться, расстроиться. В таком состоянии женщина раздражена, напряженно молчит. Все это влияет отрицательно на мужчину, который в итоге накапливает стресс и меньше зарабатывает. А если уровень стресса переходит на уровень дистресса, он может вообще лишиться работы.