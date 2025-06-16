В своей статье он также затронул тему специальной военной операции России на Украине. «Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы спасти русских в Донецке, Луганске, Крыму», — считает Алмас Найман. Он выразил сострадание к украинскому народу, с которым у него сохраняются дружеские связи. «Мне искренне жаль украинцев! С детства дружил со многими, до сих пор есть друзья-украинцы — прекрасные люди. Они не виноваты, что руководство Украины поощряло фашизм на свою же голову», — подчеркнул автор.