Найман подчеркнул, что в годы войны многонациональный советский народ, не разделяясь на русских, казахов, украинцев и другие народы, отстоял свое право на свободу. «Житель Казахстана, воспитанный в СССР, я переживаю, как дальше будут развиваться и взаимодействовать наши страны. Поводы и для радостей, и для тревог есть», — написал он.
Рост национализма
Особое беспокойство автора вызывает рост националистических настроений в Казахстане. «Сейчас у нас есть люди, которых я лично причисляю к ряду фашистов, допускающих в отношении России клевету и пытающихся привносить ненависть к русским и России», — утверждает Алмас Найман. По его мнению, таких людей вдохновляют западные фонды, а их действия направлены на унижение русских и русскоязычных казахов. Он также упоминает требования лишить русский язык статуса второго государственного.
В качестве примера Найман цитирует заявление казахского блогера из Алма-Аты Адильжана Абдугалиева, который написал в Интернете: «Мы уже забили свыше 150 русских в Алмате, а 30 — подставили и посадили за то, что они русские, не говорили на казахском». Один из русских уже совершил самоубийство там из-за насилия, сказано в письме. Эти слова, по мнению Алмаса Наймана, свидетельствуют о росте фашистских настроений в обществе.
Казахстанский пенсионер также сожалеет о том, что некоторые бывшие политики, ранее пользовавшиеся уважением, теперь занимают позицию, которая противоречит ценностям, отстаиваемым в годы войны. Так, экс-политик Мухтар Тайжан, работавший ранее в Администрации президента Казахстана, назвал победу над фашизмом «победобесием».
Алмас Найман связывает рост экстремизма с поддержкой со стороны некоторых государственных чиновников. Он упомянул советника президента Ерлана Кариа, министра культуры Балаева и депутатов мажилиса, которые, по мнению блогера Антона Бударова, могут крышевать фашиствующих. «Прав Бударов или нет, не знаю. Но не стоит ли прислушаться?» — вопрошает Алмас Найман.
В своей статье он также затронул тему специальной военной операции России на Украине. «Россия была вынуждена начать спецоперацию, чтобы спасти русских в Донецке, Луганске, Крыму», — считает Алмас Найман. Он выразил сострадание к украинскому народу, с которым у него сохраняются дружеские связи. «Мне искренне жаль украинцев! С детства дружил со многими, до сих пор есть друзья-украинцы — прекрасные люди. Они не виноваты, что руководство Украины поощряло фашизм на свою же голову», — подчеркнул автор.
В заключение Алмас Найман выразил надежду на процветающее будущее Казахстана, которое он видит самостоятельным и уважаемым. Однако, по его мнению, для достижения этой цели необходимо пресечь деятельность экстремистов, их покровителей и укрепить дружбу с Россией и другими народами Казахстана. «Все можно превозмочь! Особенно если пресечь наших экстремистов, их покровителей и опираться на дружбу с Россией, с русским и всеми другими народами нашего Казахстана. Иначе может вспыхнуть вторая Украина», — предупредил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине никогда не должен был начаться и во всем виноват его предшественник Джо Байден.