Имя Камала имеет отношение к верблюду?

После отказа Джо Байдена от участия в новых президентских выборах вице-президент США Камала Харрис рассматривается как один из основных кандидатов от Демократической партии. Многих заинтересовало, не связано ли ее имя со словом «верблюд», которое по-английски звучит похоже — camel. Давайте разберемся, есть ли тут связь.
С верблюдом все просто. В английский язык это слово пришло из древнегреческого языка, там двугорбого называли kamēlos, в свою очередь, греки заимствовали слово на Ближнем Востоке, от арабского jamal. В других европейских языках слова созвучны — в немецком кamel, в испанском camello, во французском chameau.
Что означает имя Камала?
Есть две версии происхождения имени. По одной из них, Камала восходит к арабскому слову kamal, которое означает «совершенство» или «искусство». Есть и мужская версия имени — Камаль, в турецком варианте — Кемаль.
Но более вероятно происхождение имени из санскрита — с этого древнего языка имя переводится как «влюбленная», «сладострастная», «восхитительная». Также возможен перевод «цветок лотоса». В этом смысле Камала ассоциируется в индуизме с живущей в лотосе Лакшми — богиней богатства, процветания и удачи. Поэтому в Индии имя Камала часто означает «богатая» или «полная процветания». У женщин, носящих это имя, основные черты характера: щедрость, чуткость, терпение и дисциплина.