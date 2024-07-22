Имя Камала имеет отношение к верблюду?

Но более вероятно происхождение имени из санскрита — с этого древнего языка имя переводится как «влюбленная», «сладострастная», «восхитительная». Также возможен перевод «цветок лотоса». В этом смысле Камала ассоциируется в индуизме с живущей в лотосе Лакшми — богиней богатства, процветания и удачи. Поэтому в Индии имя Камала часто означает «богатая» или «полная процветания». У женщин, носящих это имя, основные черты характера: щедрость, чуткость, терпение и дисциплина.