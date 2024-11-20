Импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух

«На самолете Ту-214, который используется в качестве летающей лаборатории, началась программа летных испытаний с новыми российскими комплектующими. Сегодня самолет впервые поднялся в воздух после импортозамещения», — отметили в компании.
Полет состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода (КАЗ) им. С. П. Горбунова и продлился 1 час 10 минут. Воздушное судно пилотировал экипаж АО «Туполев», по его данным, задание на полет выполнено в полном объеме.
Самолет Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался с 2007 года авиакомпанией «Трансаэро». В 2015 году воздушное судно прекратило полеты и находилось на хранении. В июне 2024 года после восстановления летной годности самолет снова поднялся в воздух. В июле летающая лаборатория была отправлена на Минский завод гражданской авиации № 407 для покраски в новую ливрею в соответствии с фирменным стилем ОАК. После покраски самолет вернулся на КАЗ для дальнейшего дооснащения.