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Иммунолог рассказала, как не встретить весну с герпесом на губах

Вирус герпеса есть у 90% взрослого населения. В активной фазе он поражает кожу, слизистую оболочку, глаза и даже нервную систему. Вирус проникает в организм через повреждённые участки слизистой и кожи, и именно на этих местах размножаются его частицы. Чаще всего герпес не даёт о себе знать, протекает скрыто, но при ослаблении иммунитета, особенно зимой и в межсезонье, проявляется в различных формах. Как не встретить весну с герпесом на губах, Life.ru объяснила аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Злата Ермакова.
Источник: Freepik

Для профилактики заражения герпесом необходимо беречься от респираторных заболеваний, ведь он передаётся в основном воздушно-капельным, контактно-бытовым (игрушки, одежда, предметы быта) и половым путями.

Важную роль в профилактике обострения играет укрепление иммунитета. Несбалансированное питание, стресс, переутомление могут спровоцировать повторное развитие заболевания. Стоит также следить за здоровьем ЖКТ, играющего большую роль в защитных функциях организма, советует Ермакова. Также необходимо избегать контактов с больным человеком в период обострения у него герпесной инфекции.

Как не заразиться герпесом?

Не целуйтесь со всеми подряд, особенно с теми, у кого болезнь в обострении. Не пейте из чужой посуды. Используйте индивидуальные средства гигиены (бритву, зубную щетку, полотенце) и косметику. Правильно питайтесь. Отдыхайте, сбалансируйте режим сна и отдыха. Дышите свежим воздухом и давайте себе обязательный минимум физической активности, советует врач.

Что нельзя делать, если герпес уже появился?

Нельзя прикасаться к высыпаниям, чтобы не допустить распространения на другие части тела. Нельзя наносить руками противовирусные средства, делать это следует только ватной палочкой. Не выдавливайте пузырьки и не сдирайте корочки. Тем, кто носит контактные линзы, категорически запрещено смачивать их слюной. «Редкое и тяжёлое заболевание»: Россиян предупредили о зимнем недуге с волдырями и отёками.