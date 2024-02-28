Иммунолог раскрыл, как не заразиться коронавирусом весной

Крючков рекомендует после возвращения из поездки или командировки в течение недели не контактировать с пожилыми родственниками и с теми, у кого есть хронические заболевания. Он добавил, что важно при наличии симптомов COVID-19 не посещать общественные места, не контактировать с коллегами и обращаться за медицинской помощью, чтобы получить эффективное лечение.