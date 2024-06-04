Иммунолог Миядзаки предложил вакцину для избавления кошек от болезни почек

Свои исследования Миядзаки начал проводить давно, однако финансирование проекта приостановили во время пандемии COVID-19. В 2022 году ученый пожаловался в СМИ на проблемы с деньгами, и тогда от любителей кошек по всему миру на его счет стали поступать деньги, чтобы он мог сосредоточиться на исследовании.