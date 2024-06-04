Иммунолог Миядзаки предложил вакцину для избавления кошек от болезни почек

Средняя продолжительность жизнь домашних кошек сегодня составляет не больше 15 лет. Причем отмеренный породистым питомцам срок значительно короче, чем у «дворян», — к примеру, у шотландских и британских вислоухих в возрасте пяти-шести лет часто проявляется порок сердца. Ветеринары ищут способ продлить жизнь нашим питомцам — и у японских иммунологов уже появилась идея, как это сделать.
Иммунолог Тору Миядзаки (однофамилец самого известного из создателей аниме. — Прим. ред.) из Токийского университета вместе со своей командой разработал вакцину, способную продлить жизнь хвостатым-полосатым. Препарат уже преодолел стадию клинических испытаний.
Ключевой элемент вакцины — белок-ингибитор, помогающий почкам животных ликвидировать токсины с помощью иммуноглобулинов. То, что этот белок не всегда работает у кошек должным образом, ученые заметили еще в 2015 году. В итоге почки не справляются с выведением из организма вредных веществ.
Неудивительно, что одна из основных причин преждевременной смерти кошек сегодня — хроническая почечная недостаточность. Увы, такой диагноз ставят почти трети животным, которым исполнилось больше десяти лет.
Препарат же помогает с этой проблемой справиться, утверждают исследователи. При самом идеальном сценарии жизнь кошки можно будет продлить до трех десятков лет — то есть почти в два раза. Исследователи утверждают, что вакцина сможет помочь даже неизлечимо больным питомцам.
Сейчас команда ученых работает над удешевлением стоимости вакцины, чтобы ее могли позволить себе все владельцы животных. Ожидается, что на рынок он попадет в 2025 году.
Свои исследования Миядзаки начал проводить давно, однако финансирование проекта приостановили во время пандемии COVID-19. В 2022 году ученый пожаловался в СМИ на проблемы с деньгами, и тогда от любителей кошек по всему миру на его счет стали поступать деньги, чтобы он мог сосредоточиться на исследовании.
В итоге Миядзаки удалось получить около 300 миллионов японских иен (что примерно равняется двум миллионам долларов США), после чего он решил оставить свою должность в университете и посвятить все свое время разработке вакцины.