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Иммунолог: мишура и елочные игрушки могут стать источником аллергии

Праздничный сезон может обернуться неприятными последствиями для людей с повышенной чувствительностью к аллергенам. Врач-аллерголог и иммунолог Надежда Логина рассказала, что пыльная мишура и елочные игрушки способны вызывать аллергические реакции, особенно у тех, кто страдает от аллергии на бытовую пыль и пылевых клещей.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash / CC0

По словам специалиста, аллергическая реакция может возникнуть у людей с повышенной чувствительностью к бытовой пыли и пылевым клещам. При этом здоровые люди, не имеющие склонности к аллергиям, могут не испытывать никаких симптомов. Словами эксперта делятся «Москва 24».

Наиболее распространенные проявления аллергии включают симптомы со стороны органов дыхания, такие как аллергический ринит, который характеризуется заложенностью носа, обильными слизистыми выделениями и приступами чихания. Реже могут наблюдаться конъюнктивит и кожные высыпания. В случае проявления симптомов аллергического трахеита возможен приступообразный кашель.

«У страдающих бронхиальной астмой и повышенной чувствительностью к пылевым клещам, а также другим бытовым аллергенам, например, шерсти домашних животных, аллергия может проявляться как в виде ринита, так и в виде обострения астмы», — отметила Логина.

Чтобы избежать неприятных последствий и наслаждаться праздниками без лишних беспокойств, специалист порекомендовала регулярно очищать мишуру и елочные украшения от пыли.

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