Иммунолог: мишура и елочные игрушки могут стать источником аллергии

По словам специалиста, аллергическая реакция может возникнуть у людей с повышенной чувствительностью к бытовой пыли и пылевым клещам. При этом здоровые люди, не имеющие склонности к аллергиям, могут не испытывать никаких симптомов. Словами эксперта делятся «Москва 24».
Наиболее распространенные проявления аллергии включают симптомы со стороны органов дыхания, такие как аллергический ринит, который характеризуется заложенностью носа, обильными слизистыми выделениями и приступами чихания. Реже могут наблюдаться конъюнктивит и кожные высыпания. В случае проявления симптомов аллергического трахеита возможен приступообразный кашель.
«У страдающих бронхиальной астмой и повышенной чувствительностью к пылевым клещам, а также другим бытовым аллергенам, например, шерсти домашних животных, аллергия может проявляться как в виде ринита, так и в виде обострения астмы», — отметила Логина.
Чтобы избежать неприятных последствий и наслаждаться праздниками без лишних беспокойств, специалист порекомендовала регулярно очищать мишуру и елочные украшения от пыли.
Ранее эксперты объяснили, почему коты прыгают на ёлку, а у щенков вызывают интерес новогодние подарки.