Иммунолог: мишура и елочные игрушки могут стать источником аллергии

Праздничный сезон может обернуться неприятными последствиями для людей с повышенной чувствительностью к аллергенам. Врач-аллерголог и иммунолог Надежда Логина рассказала, что пыльная мишура и елочные игрушки способны вызывать аллергические реакции, особенно у тех, кто страдает от аллергии на бытовую пыль и пылевых клещей.