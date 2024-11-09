Иммунолог Болибок рассказал о возможных осложнениях после вируса Коксаки

«Вирус Коксаки коварен тем, что много даёт осложнений. В частности, может быть менингит, кардиомиопатия, поражение других органов и систем», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, коварство вируса в том, что на фоне относительно лёгкого лечения основной части заболевания может возникнуть отсроченное осложнение.
«Сейчас это сезонное повышение заболеваемости, оно случается каждый год», — добавил Болибок.
Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в течение первых трёх дней признаки вируса Коксаки могут не отличаться от обычного ОРВИ.