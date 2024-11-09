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Иммунолог Болибок рассказал о возможных осложнениях после вируса Коксаки

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о возможных осложнениях после вируса Коксаки.

Источник: Freepik

«Вирус Коксаки коварен тем, что много даёт осложнений. В частности, может быть менингит, кардиомиопатия, поражение других органов и систем», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, коварство вируса в том, что на фоне относительно лёгкого лечения основной части заболевания может возникнуть отсроченное осложнение.

«Сейчас это сезонное повышение заболеваемости, оно случается каждый год», — добавил Болибок.

Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что в течение первых трёх дней признаки вируса Коксаки могут не отличаться от обычного ОРВИ.