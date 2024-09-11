Имеет ли силу завещание, записанное на диктофон

Константин Пахомов подчеркнул, что завещание нужно оформлять только в письменном виде. Текст можно составить самим, а можно попросить об этом нотариуса. Этот специалист проверяет дееспособность завещателя — возраст (старше 18 лет) и адекватность в изложении мыслей. Супруги могут тоже составить и удостоверить завещание у нотариуса.