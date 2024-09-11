Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Имеет ли силу завещание, записанное на диктофон

Бывают случаи, когда люди хотя предоставить завещание, записанное на диктофон. Адвокат Константин Пахомов рассказал, допустима ли такая форма документа.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с NEWS.ru он сообщил, что записанное на диктофон завещание не имеет юридической силы. Такая форма не предусмотрена по законодательству РФ.

Константин Пахомов подчеркнул, что завещание нужно оформлять только в письменном виде. Текст можно составить самим, а можно попросить об этом нотариуса. Этот специалист проверяет дееспособность завещателя — возраст (старше 18 лет) и адекватность в изложении мыслей. Супруги могут тоже составить и удостоверить завещание у нотариуса.

«Завещатель может оповестить о своей посмертной воле еще при жизни, а можно сделать так, чтобы никто не узнал о содержании завещания, даже нотариус», — добавил Константин Пахомов.

Ранее мы рассказывали, как вступить в наследство и кто может на него претендовать.