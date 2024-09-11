Имеет ли силу завещание, записанное на диктофон

В разговоре с NEWS.ru он сообщил, что записанное на диктофон завещание не имеет юридической силы. Такая форма не предусмотрена по законодательству РФ.
Константин Пахомов подчеркнул, что завещание нужно оформлять только в письменном виде. Текст можно составить самим, а можно попросить об этом нотариуса. Этот специалист проверяет дееспособность завещателя — возраст (старше 18 лет) и адекватность в изложении мыслей. Супруги могут тоже составить и удостоверить завещание у нотариуса.
«Завещатель может оповестить о своей посмертной воле еще при жизни, а можно сделать так, чтобы никто не узнал о содержании завещания, даже нотариус», — добавил Константин Пахомов.
Ранее мы рассказывали, как вступить в наследство и кто может на него претендовать.