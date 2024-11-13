Имеет ли школа право закрыть старшие классы

Через издание «Мел» к нему обратился житель одного из сел. Он рассказал, что в их школе в шестом классе четыре ученика, а в восьмом — всего три. Их хотят возить в основную поселковую школу, а старшее звено полностью закрыть. Автор письма попросил объяснить, имеет ли на это право школа, если родители против.