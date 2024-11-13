Имеет ли школа право закрыть старшие классы

Через издание «Мел» к нему обратился житель одного из сел. Он рассказал, что в их школе в шестом классе четыре ученика, а в восьмом — всего три. Их хотят возить в основную поселковую школу, а старшее звено полностью закрыть. Автор письма попросил объяснить, имеет ли на это право школа, если родители против.
Юрист рассказал, что решение об открытии или закрытии классов в сельской школе принимает учредитель школы. Согласно пункту 11 статьи 22 ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», орган местного самоуправления решает насчет реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации на основании положительного заключения комиссии.
«При закрытии отдельных классов в школе речь идет не о реорганизации муниципальной образовательной организации, а об изменении в организации образования в самой школе», — уточнил юрист.
При этом количество учеников в классе определяется с учетом нормы площади на одного ученика и требований к расстановке мебели в кабинетах.
Таким образом, наполняемость классов зависит от площади помещений школы, а не от количества детей, желающих обучаться в классе.
Если руководство решило закрыть старшие классы, можно обратиться с жалобой в прокуратуру. Случается, что такие приказы признают незаконными.
Ранее эксперт рассказала, могут ли родители попросить заменить учителя в классе своих детей.