Имеет ли право учитель приходить домой к ребенку и проверять его жилищные условия

По словам эксперта, учитель не может проверять жилищно-бытовые условия (ЖБУ) детей только лишь на основании локального распоряжения директора школы или руководителя местного органа исполнительной власти в сфере образования. Такими полномочиями школу могут наделить только в порядке, прописанному федеральным законом. Это подразумевает обширную и многоступенчатую процедуру.
«Все локальные акты школа обязана размещать на сайте или иным доступным способом ознакомить с ними родителей, поэтому если документ о проверке ЖБУ и существует в действительности, то ознакомиться с его содержанием родители смогут в любом случае», — объяснила юрист в разговоре с «Мелом».
Ключевые обязанности учителей указаны в статье 48 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Они в основном касаются непосредственно образовательной деятельности. Так, педагог обязан выполнять программу учебных предметов, курсов, дисциплин, воспитания.
Порядок проведения проверок ЖБУ учеников регламентирован Приказом Минпросвещения России от 10 января 2019 г. № 4. У процедуры всегда есть законные основания и цели.
«Таким образом, нельзя просто прийти к людям домой с некой целью “проверить рабочий стол ребенка”. Даже если учитель видит основания вроде “нет своего жилья”, “безработные”, “многодетные” и подобное — закон таких понятий не содержит», — добавила Анна Швабауэр.
Кроме того, согласно статье 25 Конституции РФ, никто не может проникать в жилище против воли жильцов — помимо случаев, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.
От рабочего места школьника у него дома многое зависит. Эксперты в преддверии нового учебного года рассказывали, как организовать это пространство.