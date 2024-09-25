Имеет ли право учитель приходить домой к ребенку и проверять его жилищные условия

«Все локальные акты школа обязана размещать на сайте или иным доступным способом ознакомить с ними родителей, поэтому если документ о проверке ЖБУ и существует в действительности, то ознакомиться с его содержанием родители смогут в любом случае», — объяснила юрист в разговоре с «Мелом».