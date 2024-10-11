Имеет ли мать маленьких детей право на сокращенный рабочий день после декрета

В разговоре с «Мелом» она сообщила, что по статье 93 Трудового кодекса РФ работодатель должен устанавливать неполное рабочее время по просьбе одного из родителей ребенка до 14 лет (либо ребенка-инвалида до 18 лет). В законе не указано, на сколько часов можно сократить рабочее время. Однако время начала и окончания работника должны определять по пожеланию работника с учетом условий работодателя.
«При этом формулировка “с учетом условий работы” означает лишь то, что работник может выбрать режим неполного рабочего времени в период, когда организация осуществляет деятельность», — поясняет адвокат.
Иными словами, руководитель не может отказать в просьбе оформить сокращенный день или определять график по своему усмотрению.
Если же работодатель отказывается установить неполное рабочее время, нужно отстаивать свои трудовые права. Можно попробовать с ним поговорить и объяснить ситуацию. Если начальник не идет навстречу, нужно обращаться в Комиссию по трудовым спорам (если она есть в организации), трудовую инспекцию или районный суд.
Ранее в Минтруде рассказывали, можно ли сократить сотрудницу в декрете.