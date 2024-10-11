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Имеет ли мать маленьких детей право на сокращенный рабочий день после декрета

Часто женщины после декрета хотят выйти на сокращенный рабочий день. Адвокат по семейным и наследственным спорам Ирина Дементьевская рассказала, имеют ли они на это право.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Omar Lopez/CC0

В разговоре с «Мелом» она сообщила, что по статье 93 Трудового кодекса РФ работодатель должен устанавливать неполное рабочее время по просьбе одного из родителей ребенка до 14 лет (либо ребенка-инвалида до 18 лет). В законе не указано, на сколько часов можно сократить рабочее время. Однако время начала и окончания работника должны определять по пожеланию работника с учетом условий работодателя.

«При этом формулировка “с учетом условий работы” означает лишь то, что работник может выбрать режим неполного рабочего времени в период, когда организация осуществляет деятельность», — поясняет адвокат.

Иными словами, руководитель не может отказать в просьбе оформить сокращенный день или определять график по своему усмотрению.

Если же работодатель отказывается установить неполное рабочее время, нужно отстаивать свои трудовые права. Можно попробовать с ним поговорить и объяснить ситуацию. Если начальник не идет навстречу, нужно обращаться в Комиссию по трудовым спорам (если она есть в организации), трудовую инспекцию или районный суд.