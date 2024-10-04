Имеет ли девушка право в 17 лет уйти жить к своему парню

В разговоре с «Мелом» она рассказала, что в законах не указан возраст и условия раздельного проживания родителей и их несовершеннолетних детей. В статье 20 Гражданского кодекса РФ указано, что дети до 14 лет должны жить с родителями. Однако указаний на то, с кем должны жить дети старше 14 лет, в законе нет.