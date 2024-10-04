Имеет ли девушка право в 17 лет уйти жить к своему парню

В разговоре с «Мелом» она рассказала, что в законах не указан возраст и условия раздельного проживания родителей и их несовершеннолетних детей. В статье 20 Гражданского кодекса РФ указано, что дети до 14 лет должны жить с родителями. Однако указаний на то, с кем должны жить дети старше 14 лет, в законе нет.
Вместе с тем нужно помнить, что до 18 лет у детей есть лишь частичная дееспособность: все свои действия, за исключением прямо предусмотренных, они могут совершать только с согласия законных представителей. Также родители продолжают нести обязанности по развитию и воспитанию своего ребенка.
«Самостоятельно определять место своего проживания можно по достижении полной дееспособности, то есть по достижении 18 лет», — пояснила адвокат.
Она отметила, что родители действительно могут написать заявление в полицию, которое правоохранительные органы обязаны принять и рассмотреть. Правоохранители проведут проверку и вынесут процессуальное решение: они либо заведут уголовное дело (в случае наличия состава преступления), либо окажутся это делать (в случае отсутствия состава).
«Не зная всех подробностей, нельзя предсказать, каков будет исход проверки», — уточнила Ирина Деменьевская.
Ранее мы рассказывали, стоит ли волноваться родителям, если их дочь дружит только с мальчиками.