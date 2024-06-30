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Imagine Dragons выпустили альбом LOOM

Американские поп-рокеры Imagine Dragons выпустили альбом LOOM. Пластинка стала первым полноформатником группы со времен их масштабного Mercury — Act 1 & 2 (2022), включавшего в себя 32 трека.

Источник: AFP 2023

В перерыве между лонгплеями музыканты переиздали свой дебютник Night Visions (2012) и порадовали фанатов live-пластинкой, записанной на шоу в Лас-Вегасе.

Новый альбом Imagine Dragons, в отличие от своего предшественника, весьма скромен по масштабам. В него вошло всего 10 треков на 31,5 минуты. При этом пластинка весьма разнообразна музыкально: здесь можно встретить элементы дэнс-попа, хип-хопа, поп-рока, регги и других жанров. В LOOM есть место как трекам для вечеринок и прогулок, так и классическим для группы балладам, рассчитанным на стадионы.

Ранее фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс рассказал, что группа опаздывала на собственные концерты, потому что играла в «Лигу легенд» (League of Legends).