Imagine Dragons выпустили альбом LOOM

Новый альбом Imagine Dragons, в отличие от своего предшественника, весьма скромен по масштабам. В него вошло всего 10 треков на 31,5 минуты. При этом пластинка весьма разнообразна музыкально: здесь можно встретить элементы дэнс-попа, хип-хопа, поп-рока, регги и других жанров. В LOOM есть место как трекам для вечеринок и прогулок, так и классическим для группы балладам, рассчитанным на стадионы.