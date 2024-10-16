Илона Маска обвинили в плагиате

В начале октября Илон Маск представил беспилотное роботакси Cybercab на мероприятии «Мы, робот», его название созвучно с названием фильма Пройаса. Изобретатель рассказал, что у новых автомобилей нет ни педалей, ни руля, а в будущем ездить на них будет в десять раз легче, чем на машине.