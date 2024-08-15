Илона Маска назвали «идеальным бывшим»

Актриса Талула Райли назвала американского бизнесмена Илона Маска «идеальным бывшим» и призналась, что все еще любит его. Замужняя актриса рассказала, что все еще не может забыть свои чувства к миллиардеру, с которым дважды была в браке. Об этом сообщает портал The Independent.
Райли отметила, что хотя они с Маском больше не вместе, они поддерживают близкие отношения и заботятся друг о друге. Она призналась, что испытывает «очень глубокую любовь и связь» с ним. Она также подчеркнула, что он остается для нее отличным другом и всегда готов прийти на помощь.
«Он отличный друг. Он присматривает за мной. Я очень люблю его», — сказала актриса.
Пара познакомилась в 2008 году в ночном клубе в Лондоне. Девушку сразу заинтересовало «милое» и «застенчивое» поведение Маска. Они поженились в 2010 году, но через два года Маск подал на развод. В 2013 году они вновь поженились и развелись в 2016 году.
В октябре 2022 года в СМИ просочилась переписка между Райли и Маском, в которой девушка убеждала миллиардера купить Twitter (нынешний X, заблокирован на территории России). Маск инициировал сделку о приобретении платформы в апреле 2022 года и завершил ее в октябре, купив компанию за $44 млрд.
В июле стало известно, что Талула Райли вышла замуж за звезду фильмов «Бегущий в лабиринте» и «Реальная любовь» Томаса Сэнгстера. Актеры познакомились на съемках сериала Дэнни Бойла «Пистолет» о группе Sex Pistols, премьера которого состоялась на Hulu в 2022 году. Летом 2023 года Сэнгстер объявил о помолвке с Талулой Райли на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). С новостью о помолвке актрису в своих социальных сетях поздравил американский бизнесмен Илон Маск.