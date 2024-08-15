Илона Маска назвали «идеальным бывшим»

В июле стало известно, что Талула Райли вышла замуж за звезду фильмов «Бегущий в лабиринте» и «Реальная любовь» Томаса Сэнгстера. Актеры познакомились на съемках сериала Дэнни Бойла «Пистолет» о группе Sex Pistols, премьера которого состоялась на Hulu в 2022 году. Летом 2023 года Сэнгстер объявил о помолвке с Талулой Райли на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России). С новостью о помолвке актрису в своих социальных сетях поздравил американский бизнесмен Илон Маск.