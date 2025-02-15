Илон Маск стал отцом в 13-й раз

По её словам, ребёнок родился пять месяцев назад, но она предпочла не раскрывать это из соображений безопасности. Илон Маск, который, к слову, подписан на неё в социальных сетях, пока не прокомментировал заявление.
«Я не рассказывала об этом раньше, чтобы защитить малыша, но в последние дни стало очевидно, что таблоиды намерены сообщить об этом, несмотря на вред, который это может нанести», — написала она в соцсетях.
Но, как говорят, главное не количество, а качество. Неизвестно, сколько времени занятой миллиардер выделяет на воспитание своих отпрысков. Ранее четырёхлетний сын Маска устроил настоящее шоу на пресс-конференции президента США: он корчил рожи, ковырялся в носу и перебивал отца.