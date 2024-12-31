Илон Маск сменил имя

Как обратил внимание корреспондент издания «Газета.Ru» на обновление аккаунта маска позитивно отреагировали криптовалютные мемкоины, связанные с лягушонком Пепе. Так, например, на криптбирже ByBit курс токена 1000PEPE за сутки вырос более чем на 8%, c $0,0184480 до $0,0199310 за монету на момент написания новости.