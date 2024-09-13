Американский миллиардер Илон Маск раскрыл условие для спасения человечества от вымирания. По мнению бизнесмена, многоразовые сверхтяжелые ракеты-носители Starship позволят уберечь жизни людей от вымирания на Земле. Он написал об этом н своей странице в соцсети X.