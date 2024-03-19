Илон Маск признался, что у него депрессия

«Иногда у меня в мозгу возникает своего рода… негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями», — поделился предприниматель с телеканалом CNN.
Маск предполагает, что нарушение психического здоровья связано с тем, что он работает «по 16 часов в день». Однако американский предприниматель не считает, что приём лекарств может сказаться на компаниях и их госконтрактах. Более того, Маск добавил, что его депрессия врождённая, но он никогда себе не позволит пребывать в таком состоянии долго.
А ранее Илон Маск заявил, что через пару лет ИИ станет умнее всех людей, вместе взятых. Более того, предприниматель уверяет, что в следующем году ИИ превзойдёт по умственным способностям любого отдельного человека, а к 2029 году — всех землян.