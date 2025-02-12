Илон Маск пришел на встречу с Трампом в Овальный кабинет с сыном

Четырехлетний отпрыск Макса по имени Экс Эш Эй-12 (X Æ A-12) поначалу вел себя спокойно и пытался найти хоть что-то интересное в кабинете Трампа и на его рабочем столе. Однако спустя несколько минут сын предпринимателя сам стал главным заводилой и выдал фотографам серию рожиц. В это время Маск как ни в чем не бывало стоял рядом со столом Трампа и отвечал журналистам.
«У нас должна быть система, которая отвечает интересам людей. В этом весь смысл демократии. Но у нас есть неизбранная, четвертая неконституционная ветвь власти — бюрократия, она во многом сейчас обладает большей властью, чем любой избранный представитель», — выступил Маск.
Он также сообщил, что собирается внести в работу правительства «контроль за здравым смыслом». При этом Маск пообещал не принимать «драконовские меры», а просто руководствоваться логикой. По его словам, речь идет о «масштабной реформе правительства».
Трамп отметил, что обнаружено много «откатов» в правительственных контрактах на миллиарды долларов. Он добавил, что даже не предполагал, что Департамент повышения эффективности правительства (DOGE) «найдет столько всего», и назвал сложившуюся ситуацию «сумасшествием».
12 февраля Трамп подписал указ, обязывающий агентства правительства сотрудничать с DOGE и его руководителем Илоном Маском. Численность федеральной рабочей силы сократят, а наем на основные должности ограничат, говорится в документе.