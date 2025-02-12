Илон Маск пришел на встречу с Трампом в Овальный кабинет с сыном

Четырехлетний отпрыск Макса по имени Экс Эш Эй-12 (X Æ A-12) поначалу вел себя спокойно и пытался найти хоть что-то интересное в кабинете Трампа и на его рабочем столе. Однако спустя несколько минут сын предпринимателя сам стал главным заводилой и выдал фотографам серию рожиц. В это время Маск как ни в чем не бывало стоял рядом со столом Трампа и отвечал журналистам.