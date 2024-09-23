Илон Маск отправит пять непилотируемых кораблей на Марс через два года

Ранее в этом месяце Маск уже говорил о том, что корабли Starship будут запущены в сторону четвертой планеты от Солнца через два года, когда откроется следующее трансферное окно между Землей и Марсом, напомнили в Reuters. В агентстве также добавили, что Маск изменял сроки запуска Starship. Например, в начале года он говорил, что космический корабль без экипажа на борту приземлится на Красной планете в течение пяти лет, а люди впервые смогут осуществить высадку на Марс в течение семи лет.