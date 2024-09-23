Илон Маск отправит пять непилотируемых кораблей на Марс через два года

Основанная Илоном Маском компания Space X планирует запустить около пяти непилотируемых космических миссий Starship через два года. Об этом Маск заявил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Сроки первого полета к Красной планете звездолетов с экипажем зависят от того, как пройдут непилотируемые миссии.
В случае успеха люди отправятся к Марсу уже через четыре года, считает Маск. А при возникновении проблем запуск отложат еще на пару лет.
Ранее в этом месяце Маск уже говорил о том, что корабли Starship будут запущены в сторону четвертой планеты от Солнца через два года, когда откроется следующее трансферное окно между Землей и Марсом, напомнили в Reuters. В агентстве также добавили, что Маск изменял сроки запуска Starship. Например, в начале года он говорил, что космический корабль без экипажа на борту приземлится на Красной планете в течение пяти лет, а люди впервые смогут осуществить высадку на Марс в течение семи лет.
Reuters уточняет: Маск рассчитывает создать новый многоцелевой космический корабль, который бы смог доставлять грузы и людей на Луну в конце этого десятилетия и в итоге полететь на Марс.
Ранее NASA перенесло сроки миссий по облету и высадке на Луне Artemis II и Artemis III на более поздние даты. Планировалось, что первая за полвека высадка экипажа на поверхность Луны состоится в конце 2025 года, теперь в графике полета старт указан в сентябре 2026 года. Сроки изменили, чтобы решить связанные с подготовкой к миссии проблемы.
В июне 2024 года японский миллиардер Юсаку Маэдзава закрыл проект DearMoon, в рамках которого предполагалось, что он как космический турист полетит вокруг Луны на борту Starship. В качестве причины принятого решения было названо отсутствие «четкого графика в ближайшей перспективе».