Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Илон Маск осудил усыпление властями США белки-звезды соцсетей Пинат

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в своём аккаунте в социальной сети Х осудил усыпление властями США известной в социальных сетях белки Пинат (Peanut, по-русски «арахис»), изъятой у хозяев, из-за угрозы бешенства.

Источник: Соцсети

В субботу телеканал NBC News со ссылкой на власти сообщал, что белку Пинат, которую Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев вместе с енотом Фредом, усыпили из-за угрозы бешенства. Отмечалось, что в ходе проверки белка укусила одного из служащих департамента.

«Правительство не должно иметь права врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это полный бардак. Даже если держать белку в качестве домашнего животного незаконно (а это не должно быть незаконно), зачем убивать Пинат, а не просто отпустить его в лес!?» — написал Маск.

Ранее хозяева зверьков заявили, что департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк уведомил о своем решении СМИ раньше, чем их. Они призвали поддержать их и требовать привлечь власти к ответственности.

Число подписчиков Instagram-аккаунта* Peanut the Squirrel («белка Арахис») на текущий момент составляет более 540 тысяч человек. Также более 400 тысяч подписчиков Пинат собрал в Facebook*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.