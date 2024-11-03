Илон Маск осудил усыпление властями США белки-звезды соцсетей Пинат

В субботу телеканал NBC News со ссылкой на власти сообщал, что белку Пинат, которую Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк изъял у хозяев вместе с енотом Фредом, усыпили из-за угрозы бешенства. Отмечалось, что в ходе проверки белка укусила одного из служащих департамента.
«Правительство не должно иметь права врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это полный бардак. Даже если держать белку в качестве домашнего животного незаконно (а это не должно быть незаконно), зачем убивать Пинат, а не просто отпустить его в лес!?» — написал Маск.
Ранее хозяева зверьков заявили, что департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк уведомил о своем решении СМИ раньше, чем их. Они призвали поддержать их и требовать привлечь власти к ответственности.
Число подписчиков Instagram-аккаунта* Peanut the Squirrel («белка Арахис») на текущий момент составляет более 540 тысяч человек. Также более 400 тысяч подписчиков Пинат собрал в Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.