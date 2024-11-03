Илон Маск осудил усыпление властями США белки-звезды соцсетей Пинат

«Правительство не должно иметь права врываться в ваш дом и убивать вашего питомца! Это полный бардак. Даже если держать белку в качестве домашнего животного незаконно (а это не должно быть незаконно), зачем убивать Пинат, а не просто отпустить его в лес!?» — написал Маск.