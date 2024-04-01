Илон Маск оценил вероятность гибели человечества из-за ИИ в 20%

Также миллиардер отметил, что потенциал искусственного интеллекта стоит такого риска, даже если есть вероятность того, что технология обернется против людей. При этом Маск добавил, что позитивный вариант развития событий с большей вероятностью перевесит негативный сценарий. Как пишет издание, неизвестно, были ли произведены расчеты, на основе которых Илон Маск пришел к такому выводу.