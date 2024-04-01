Илон Маск оценил вероятность гибели человечества из-за ИИ в 20%

«Я думаю, что есть некоторый шанс, что искусственный интеллект положит конец человечеству. Я, наверное, соглашусь с Джеффом Хинтоном (британско-канадский ученый, обладатель докторской степени в Эдинбургском университете в области искусственного интеллекта. — РБК)… Это 10−20% или около того», — сказал он собравшимся.
Также миллиардер отметил, что потенциал искусственного интеллекта стоит такого риска, даже если есть вероятность того, что технология обернется против людей. При этом Маск добавил, что позитивный вариант развития событий с большей вероятностью перевесит негативный сценарий. Как пишет издание, неизвестно, были ли произведены расчеты, на основе которых Илон Маск пришел к такому выводу.
Business Insider обратился за комментарием к Роману Ямпольскому, исследователю в области безопасности ИИ из Университета Луисвилля. Эксперт считает, что Маск прав, но вместе с этим сильно преуменьшает масштаб риска. Он назвал долю вероятности возникновения апокалипсиса, вызванного искусственным интеллектом, 99,999999%. В New York Times добавили, что «пугающая новая статистика охватила и Кремниевую долину».
Это не первое громкое и одновременно спорное высказывание Илона Маска. В январе этого года бизнесмен написал в личном блоге в социальной сети X (заблокирована на территории России), что менее чем через два десятилетия на Земле может появиться 1 млрд роботов-гуманоидов «при условии, что основы цивилизации будут стабильными».
Ранее международная команда ученых под руководством экспертов из испанского Университета Ровиры и Вирхилия (Universitat Rovira i Virgili) выявила, что искусственный интеллект не справляется с грамматикой. Выводы совместного исследования опубликованы на сайте университета. Эксперимент показал, что люди легко распознают грамматические ошибки в предложении, а ИИ — нет.